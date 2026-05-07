Las claves del RIFL, el nuevo régimen de la reforma laboral para impulsar el empleo

El empleo formal volvió al centro de la agenda económica con la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta impulsada por el Gobierno nacional para promover nuevas contrataciones mediante una fuerte reducción de las cargas patronales.

La medida fue reglamentada por la ARCA y estará vigente para las relaciones laborales que se inicien entre mayo de 2026 y abril de 2027. El esquema forma parte de la reforma laboral y apunta principalmente a reducir los niveles de informalidad que persisten en distintos sectores de la economía.

Uno de los aspectos centrales del programa es la disminución de las contribuciones patronales vinculadas al sistema previsional, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y PAMI. Según se informó, la alícuota reducida rondará el 5 por ciento para los empleadores que accedan al beneficio.

Rebaja de aportes y estímulos por cuatro años

El incentivo previsto en el RIFL tendrá una duración de hasta 48 meses desde el alta del trabajador, lo que representa uno de los beneficios fiscales más extensos implementados en materia laboral en los últimos años.

El régimen se aplicará únicamente a nuevas relaciones laborales y no podrá utilizarse para empleados ya incorporados a las plantillas existentes. Además, cada trabajador generará el incentivo una sola vez dentro del esquema.

El Gobierno explicó que el objetivo es generar condiciones para que las empresas amplíen sus nóminas mediante menores costos laborales, especialmente en un contexto donde el empleo privado registrado continúa mostrando señales de estancamiento.

La iniciativa estará enfocada en personas sin antecedentes recientes de empleo formal. El programa alcanzará a trabajadores que no hayan estado registrados antes de diciembre de 2025, desempleados de los últimos seis meses, monotributistas y también personas provenientes del sector público.

Límites y controles para evitar abusos

El nuevo régimen también incorporó restricciones para evitar maniobras irregulares o simulaciones de contratación destinadas a obtener beneficios fiscales.

En el caso de los nuevos empleadores, el incentivo podrá aplicarse hasta un máximo equivalente al 80 por ciento de la nómina laboral.

Asimismo, el esquema impedirá utilizar el beneficio para reincorporar personal desvinculado durante los últimos 12 meses.

El texto reglamentario también prevé sanciones para empresas que intenten reemplazar trabajadores existentes o crear nuevas razones sociales con el mismo personal para acceder a las reducciones de aportes.

Las firmas incluidas en registros de sanciones laborales quedarán automáticamente excluidas del RIFL y podrán enfrentar multas, intereses y la pérdida de los beneficios obtenidos en caso de incumplimientos.

La apuesta oficial para reducir la informalidad

Con esta nueva herramienta, el Ejecutivo busca impulsar el empleo registrado y estimular la incorporación de trabajadores al sector formal de la economía mediante incentivos fiscales para las empresas.

Entre las claves más destacadas del régimen aparecen la reducción de contribuciones patronales, la vigencia limitada para nuevas contrataciones, el foco en personas sin empleo formal reciente y la extensión del beneficio durante cuatro años.

También sobresale la inclusión de ex empleados públicos y monotributistas dentro de los perfiles alcanzados, así como los mecanismos de control diseñados para evitar recontrataciones ficticias o abusos empresariales.

El impacto del RIFL dependerá ahora de la capacidad del mercado laboral para transformar los beneficios impositivos en nuevas contrataciones efectivas. En un escenario económico todavía atravesado por la desaceleración del empleo privado, el Gobierno apuesta a que la reducción de costos laborales se traduzca en un mayor nivel de registración y dinamismo productivo.