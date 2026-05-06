Lanzan créditos para comprar motos hasta en 72 cuotas: cómo acceder y los modelos

Desde los modelos de 110 cc, hasta los más grandes, son opciones prácticas. Hay opciones que llegan a las 72 cuotas, con altas tasas pero cuotas fijas. Se pueden elegir diferentes modelos de motos y cilindradas.
Lanzan créditos para comprar motos hasta en 72 cuotas. La venta de motos creció en los últimos meses, y se convirtió en una de las herramientas más útiles para la movilidad diaria.
Desde los modelos de 110 cc, hasta los más grandes, son opciones prácticas para el día a día pero, al mismo tiempo, forman parte de una cultura que fue creciendo desde la pandemia, como objetos de uso para la diversión y el disfrute al aire libre.
Entre los modelos más vendidos se encuentran las motos chicas, pero con una oferta de marcas y modelos más accesibles, también crecieron las de cilindradas más grandes.
Junto con esto, la oferta de créditos con cuotas fijas se convirtió en una opción muy eficaz para poder renovar unidades o acceder a un nuevo modelo.
Créditos para motos
Una de las entidades más activas para financiar motos es el Banco Nación. Ofrece hasta 72 cuotas fijas para la compra de unidades, con tasas que llegan al 50%. Entre los modelos hay diferentes propuestas. Repasamos algunas de ellas:
Keller Miracle 150: $2.316.599: 24 cuotas fijas de $135.308. Precio total financiado: $3.247.393. Interés: $930.794. CFT: 51.64%.
Mondial Ld Max 110 Rt: $1.611.000. 24 cuotas fijas de $94.095. Precio total financiado: $2.258.289. Interés: $647.289. CFT: 51.64%.
Yamaha FZ 3.0: $6.906.000. 24 cuotas fijas de $403.366. Precio total financiado: $9.680.785. Interés: $2.774.785. CFT: 51.64%.
Zanella ZB 110 Z3: $1.897.800. 24 cuotas fijas de $110.846. Precio total financiado: $2.660.323. Interés: $762.523. CFT: 51.64%.
Venta de motos, primer trimestre
La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) presentó su informe correspondiente al primer trimestre del año 2026, destacando un incremento en las ventas de unidades en todo el país. Durante los primeros tres meses del año, se patentaron un total de 222.871 motos, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con el mismo período del año anterior.
Frente a las 153.460 unidades registradas en el primer trimestre de 2025, el volumen actual de 222.871 patentamientos refleja un aumento interanual superior al 45%, publicó IProfesional. Este crecimiento sostenido subraya la consolidación de la moto como una alternativa de movilidad eficiente y económica, así como una herramienta fundamental de trabajo para miles de usuarios.
Por mes, se vendieron las siguientes motos:
Enero: 69.294 unidades
Febrero: 71.474 unidades
Marzo: 82.103 unidades
El mes de marzo marcó el pico de ventas del trimestre, superando la barrera de las 80.000 unidades, lo que demuestra un cierre de trimestre positivo para el sector.
Dominan las de origen nacional
Un dato clave que arroja el informe de CAFAM es la fuerte presencia de la industria local en el mercado. Del total de 222.871 motos patentadas en el primer trimestre, 216.249 unidades (el 97%) son de origen nacional, mientras que solo 6.622 unidades (el 3%) corresponden a motos importadas.
Estas cifras reafirman el compromiso de las terminales nacionales con la producción local, la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena de valor en el país.
En cuanto a las preferencias de los usuarios, las motos de baja cilindrada continúan liderando el mercado, siendo la opción preferida para el traslado urbano diario.
Patentamientos por cilindrada durante el primer trimestre:
101-250 cc: 201.955 unidades
251-500 cc: 13.230 unidades
501-800 cc: 4.579 unidades
El segmento de 101 a 250 cc concentra la inmensa mayoría de las ventas, representando más del 90% del total. Sin embargo, los segmentos de media y alta cilindrada también muestran volúmenes interesantes, indicando un nicho activo de usuarios que buscan mayores prestaciones.