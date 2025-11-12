La inflación de alimentos fue de 2,3%: los productos que subieron de precio y los que bajaron

La inflación de alimentos fue de 2,3%: los productos que subieron de precio.

La inflación de alimentos alcanzó 2.3% en octubre y acumuló un alza de 28,6% en los últimos 12 meses. El dato mensual se ubicó en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también fue de 2,3% el mes pasado, de acuerdo con lo que informó este miércoles el INDEC.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: limón, cebolla, banana, manzana deliciosa, zapallo anco, aceite de girasol, asado, pan de mesa, nalga y yogurt.

En los primeros diez meses del 2025, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 24,7%, lo que representó 0,1 puntos porcentuales por debajo del nivel general de la inflación acumulada en ese período (24,8%).

En octubre respecto del mes previo, la región de Cuyo, con una suba del 2,6% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólica, seguida por GBA, con el 2,4%; Pampeana, Noreste y Noroeste, con el 2,2% cada una, y Patagonia, con 1,5%.

Los 10 alimentos que más subieron de precio en octubre

En octubre, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de junio son los siguientes:

Limón: 60,8%.

Cebolla: 22,4%.

Banana: 13,3%.

Manzana deliciosa: 11,1%.

Zapallo anco: 7,5%.

Aceite de girasol: 6,7%.

Asado: 5,2%.

Pan de mesa: 4,7%.

Nalga: 4,1%.

Yogur firme: 4%.

Los alimentos que bajaron de precio en octubre

En octubre también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación. Fueron los siguientes:

Queso sardo: -0,2%.

Sal fina: -0,6%.

Pollo entero: -1,1%.

Salchichón: -1,1%.

Manteca: -1,4%.

Arroz blanco simple: -2,5%.

Tomate redondo: -9,4%