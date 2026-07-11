Crisis de las pymes: advierten que la estabilidad económica no alcanza para generar empleo

La crisis de las pymes continúa profundizándose, según el economista Diego Coatz. Afirmó que la industria, el comercio y la construcción siguen en retroceso y advirtió que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no genera empleo ni reactiva el consumo.
La crisis de las pymes sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector industrial argentino. Así lo afirmó Diego Coatz, director ejecutivo de Desarrollo Industrial, quien advirtió que, aunque la economía muestra algunos indicadores de estabilidad macroeconómica, la actividad productiva, el consumo y el empleo formal continúan atravesando un escenario de debilidad.
En declaraciones a Splendid AM 990, el economista sostuvo que el crecimiento registrado en la economía está impulsado casi exclusivamente por sectores extractivos, como la minería, el agro y el petróleo, mientras que gran parte de la denominada economía real continúa mostrando resultados negativos.
"La economía real está en caída", afirmó Coatz. En ese sentido, explicó que si bien el Producto Bruto Interno presenta una mejora, ese desempeño responde a actividades muy específicas. "La industria cayó casi 6%, el comercio también y la construcción sigue en niveles muy bajos", precisó.
El crecimiento no alcanza para sostener el empleo
El especialista remarcó que los sectores que actualmente lideran el crecimiento representan menos del 7% del empleo total del país, por lo que su expansión resulta insuficiente para compensar la pérdida de puestos de trabajo en el resto de la economía.
Según explicó, las pequeñas y medianas empresas son las más expuestas a este contexto debido a su menor capacidad para absorber los cambios del mercado. "La pyme tiene menos margen para adaptarse. Cuando la actividad anda mal, el consumo no repunta, los salarios vienen cayendo y el empleo formal también. Se combinan tres factores que empujan el consumo hacia abajo", sostuvo.
Reclaman políticas para fortalecer la producción
Coatz también comparó la estrategia económica argentina con la aplicada en otras economías del mundo. En ese sentido, señaló que numerosos países desarrollados promueven activamente el crecimiento industrial mediante herramientas estatales.
"Hoy el mundo hace política industrial. Muchas de las grandes empresas globales crecieron gracias a subsidios, menores impuestos o créditos estatales. Argentina, en cambio, va en sentido contrario", afirmó.
Respecto del incremento de las importaciones y de las compras puerta a puerta, consideró que si bien representan un desafío para algunos sectores productivos, el principal problema continúa siendo la falta de demanda interna.
Recuperar el consumo y asistir a las pymes
Para el economista, la prioridad debería centrarse en reactivar el mercado interno mediante políticas que impulsen el consumo, el crédito y la recuperación del poder adquisitivo. "Cuando el mercado no crece, cualquier importación afecta mucho más. La prioridad tiene que ser volver a poner en movimiento la economía, recuperar el consumo, el crédito y los salarios", explicó.
Asimismo, propuso implementar medidas específicas destinadas a fortalecer las pequeñas y medianas empresas que integran las cadenas de valor vinculadas con la minería, el agro y la energía. También planteó otorgar alivio tributario y líneas de financiamiento a los sectores con mayor generación de empleo.
"La estabilidad sola no alcanza"
En el tramo final de su análisis, Coatz advirtió que la estabilidad macroeconómica no será suficiente para consolidar la recuperación si continúa deteriorándose el empleo formal. "Si la industria sigue perdiendo miles de puestos de trabajo por mes y el comercio no se recupera, esa estabilidad se convierte en un riesgo porque la gente no percibe mejoras en sus ingresos", afirmó.
Finalmente, consideró que el Gobierno deberá complementar la estabilidad macroeconómica con medidas orientadas a la microeconomía, según publicó NA. "El Gobierno necesita empezar a atender la microeconomía con medidas concretas para evitar una mayor concentración y reactivar la actividad", concluyó.