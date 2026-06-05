Consultoras proyectaron una inflación de 2,3% para mayo

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estimó una inflación de 2,3% para mayo. También anticipó crecimiento económico para 2026 y un superávit comercial superior a los 20.000 millones de dólares.
La inflación de mayo se habría ubicado en 2,3%, según las estimaciones de las consultoras y entidades financieras que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La previsión se mantuvo en línea con la que los analistas habían proyectado para abril.
El informe se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 27 y el 29 de mayo, en la que participaron 46 instituciones, entre ellas 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, además de 12 entidades financieras.
Los analistas que integran el denominado Top 10, grupo que reúne a quienes registraron los mejores antecedentes de proyección, también estimaron una inflación mensual de 2,3% para mayo, una décima por debajo de la previsión realizada en el relevamiento anterior.
Inflación núcleo y actividad económica
Respecto de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, el conjunto de participantes ubicó la variación de mayo en 2,2%, mientras que el Top 10 proyectó un incremento de 2,3%.
En cuanto a la actividad económica, los especialistas estimaron que el Producto Interno Bruto ajustado por estacionalidad se habría expandido 0,3% durante el primer trimestre de 2026 y crecería 1,2% en el segundo trimestre.
Para el tercer trimestre del año proyectaron una expansión de 0,9%, mientras que para todo 2026 previeron que el PIB real se ubicará, en promedio, 2,9% por encima del registrado en 2025. En el caso del Top 10, la expectativa de crecimiento anual fue de 2,8%.
Empleo, tasas de interés y dólar
La tasa de desocupación para el primer trimestre de 2026 fue estimada en 7,7% de la población económicamente activa, sin cambios respecto de la encuesta previa. Para el cuarto trimestre del año, los participantes del REM proyectaron una tasa de desempleo de 7,4%.
Por otra parte, los analistas pronosticaron para junio una tasa TAMAR de bancos privados de 22,75% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,87%. Para diciembre de 2026 previeron que se ubique en 22,1% nominal anual.
En relación con el tipo de cambio, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar en un promedio de 1.422 pesos durante junio. Para diciembre de 2026, los especialistas estimaron una cotización de 1.658 pesos por dólar, lo que implicaría una variación interanual de 14,5%.
Superávit comercial y resultado fiscal
Las perspectivas para el comercio exterior también mostraron una mejora. Los participantes del REM proyectaron exportaciones por 98.547 millones de dólares para 2026, mientras que las importaciones alcanzarían los 78.363 millones.
De concretarse esas previsiones, el saldo comercial positivo llegaría a 20.185 millones de dólares, cifra superior a la estimada en el relevamiento anterior.
En materia fiscal, los analistas calcularon que el Sector Público Nacional no Financiero cerrará 2026 con un superávit primario de 16 billones de pesos. El promedio del Top 10 ubicó ese resultado en 15,7 billones de pesos y ningún participante estimó un superávit inferior a los 9 billones para el próximo año.