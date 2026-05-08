Frontera desbordada en Salta por caída del peso boliviano: cuánto dan por $1.000 argentinos

La cotización del peso boliviano volvió a caer esta semana y desató una ola de compras en la frontera. En Aguas Blancas (norte de Salta) y Bermejo hay filas interminables y el paso en chalanas está colapsado.
Frontera desbordada en Salta por caída del peso boliviano. La frontera norte está al límite. La fuerte caída del peso boliviano durante esta semana, generó una verdadera "fiebre" de compras en Aguas Blancas (norte de Salta) y Bermejo, con miles de salteños cruzando para aprovechar los precios.
El paso por chalanas luce desbordado: hay empujones, largas filas y amontonamiento de personas intentando cruzar de un lado a otro. La escena se repite desde temprano y se intensifica con el correr de las horas.
¿Cuánto vale hoy el peso argentino en Bolivia?
Según la cotización actual:
-Venta: 0.0068 por cada peso argentino
-Compra: 0.0066 por cada peso argentino
En términos prácticos, $1.000 argentinos equivalen aproximadamente a entre 6,6 y 6,8 bolivianos, dependiendo de la operación.
Se trata de uno de los valores más bajos del año para la moneda boliviana, que viene en caída sostenida. Incluso, ya había tocado estos niveles el fin de semana.
Compras masivas y paso colapsado
El combo de tipo de cambio favorable y fecha de cobro disparó el cruce masivo. Miles de argentinos viajan a diario para comprar mercadería más barata del otro lado.
En Aguas Blancas, el movimiento es incesante y supera la capacidad operativa del paso informal en chalanas. Las filas se extienden por varios metros y la situación genera tensión.
Qué se compra y por qué conviene
Los productos más buscados suelen ser:
-Alimentos
-Ropa de invierno
-Artículos de limpieza
-Electrónica
La diferencia de precios sigue siendo el principal atractivo, sobre todo en un contexto de inflación que golpea fuerte en Argentina.
Lo que viene
Si el peso boliviano continúa debilitándose, se espera que el flujo de personas siga en aumento en los próximos días, publicó Qué Pasa Salta.
Este mayor movimiento en la frontera, genera también mayor desorden y presión sobre los controles, en una zona que ya viene trabajando al límite.