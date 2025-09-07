Entre Ríos participó de la presentación del Índice de Capacidades Internacionales

Este indicador permite diagnosticar el grado de internacionalización de provincias y ciudades y fue exhibido en el marco de Santa Fe Business Forum. La directora de Relaciones Económicas Internacionales de Entre Ríos, Cynthia Cabrol, participó en el panel "Herramientas para la inserción internacional".

El Índice de Capacidades Internacionales (ICI) fue elaborado por el Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Permite determinar el alcance internacional de regiones y localidades a través de cuatro dimensiones clave y más de 40 indicadores, proporcionando así una hoja de ruta para fortalecer sus vínculos con el mundo.

Formaron parte de esta edición del ICI las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe y la funcionaria entrerriana realizó una presentación del Plan de internacionalización productiva de Entre Ríos basado en tres pilares esenciales: desarrollo de capacidades exportadoras, promoción comercial internacional y cooperación internacional.

Cynthia Cabrol también destacó el aporte del ICI a la estrategia de internacionalización provincial, ya que el mismo analiza políticas y capacidades existentes, y propone líneas de acción para consolidar un modelo de internacionalización alineado con el desarrollo territorial.