Deudas en Paraná: "Los jóvenes y los adultos tienen niveles de endeudamiento parecidos"

El endeudamiento de los hogares en Paraná atraviesa diferentes sectores económicos y grupos de edad, aunque presenta particularidades según la situación financiera de cada familia. Así lo explicó a Elonce el economista Gabriel Weidmann, quien profundizó en los resultados de una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

El relevamiento, que incluyó 394 casos durante septiembre, reveló que el 46% de los hogares consultados mantiene algún tipo de deuda. Sin embargo, el especialista aclaró que esta situación no representa necesariamente un problema económico, ya que existen compromisos financieros que pueden administrarse sin dificultades.

"Hay un 18% que destacaba que es una preocupación y una dificultad pagar la deuda", precisó. En contrapartida, señaló que el 57% de los hogares endeudados considera que sus compromisos representan una preocupación, pero puede afrontarlos.

Gabriel Weidmann, economista (Elonce)

Las billeteras virtuales ganan terreno entre los jóvenes

Uno de los aspectos destacados por Weidmann fue la diferencia en los instrumentos de financiamiento utilizados según la edad. Si bien las tarjetas de crédito predominan en todos los grupos, las billeteras virtuales tienen una participación considerablemente mayor entre los jóvenes.

"Entre los 18 y 29 años, las billeteras virtuales pasan a representar al 37% de los jóvenes que tienen deuda", explicó. En la población general, esa proporción se ubica entre el 17% y el 20%, mientras que entre los adultos mayores su utilización es prácticamente inexistente.

El economista aclaró que los jóvenes no necesariamente presentan mayores niveles de endeudamiento. Tanto ellos como los adultos registran porcentajes cercanos al 46% o 47%, mientras que entre los adultos mayores la proporción disminuye aproximadamente al 36% o 38%.

Las deudas también afectan a quienes no llegan a fin de mes

Otro de los puntos analizados fue la relación entre el endeudamiento y la capacidad económica de los hogares. La encuesta consultó si los ingresos permitían cubrir los gastos habituales, generar ahorros y mantener los niveles de consumo.

"Hay un endeudamiento de personas que tienen dificultad para llegar a fin de mes", sostuvo Weidmann. En ese sentido, explicó que las deudas aparecen tanto entre quienes pueden ahorrar como entre familias que redujeron sus consumos durante los últimos seis meses.

No obstante, aclaró que el estudio no indagó específicamente para qué se utilizaron los créditos. Por lo tanto, no permite determinar si las familias se endeudaron para comprar alimentos, afrontar servicios u otros gastos.

Cuándo se conocerán nuevos datos sobre el endeudamiento

Finalmente, el economista adelantó que la intención de la UNER es realizar un seguimiento trimestral de estas variables para observar cómo evoluciona la situación económica de los hogares paranaenses.

"La idea es poder realizar un seguimiento de estas variables trimestralmente", indicó. El próximo relevamiento está previsto para los primeros días de diciembre, con la expectativa de publicar los resultados entre el 10 y el 15 de ese mes.

De esta manera, el nuevo informe permitirá comparar la evolución del endeudamiento, las dificultades de pago y las condiciones económicas de las familias, en un contexto en el que los compromisos financieros alcanzan a distintos sectores de la población.