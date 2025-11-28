El recorte en el sector público sigue avanzando: 15.000 empleos perdidos en lo que va del año

El recorte en el sector público sigue siendo uno de los pilares de la gestión del presidente Javier Milei, y la cifra de empleos perdidos en la Administración Pública Nacional (APN) no deja de crecer. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), durante octubre de 2025 se perdieron 982 empleos, lo que representó una caída del 0,3% respecto al mes anterior. Si se contabiliza desde la llegada de Milei a la presidencia, la pérdida total de empleos en el sector público supera los 50.000.

El recorte no solo se refleja en el mes de octubre, sino que también se observa una reducción interanual del 7,6%, lo que se traduce en la pérdida de 23.079 empleos en comparación con octubre del año pasado. Estos números reflejan el compromiso del gobierno con la reducción del tamaño del Estado, pero también han generado incertidumbre entre los trabajadores públicos.

Reducción en los sectores públicos y sus implicaciones

El informe del INDEC detalla que el sector con mayor pérdida de empleados fue la administración centralizada, que vio una disminución del 15,3% en su dotación de personal, pasando de 46.349 a 39.272 empleados. Este sector fue el más afectado en octubre, y refleja el ajuste más fuerte que se está llevando a cabo desde el inicio de la gestión de Milei.

Por otro lado, la administración descentralizada fue el único sector que experimentó un aumento en su número de empleados, sumando 6.586 nuevos puestos, lo que representa un aumento del 6%. En total, este sector pasó a tener 116.960 empleados. A pesar de este aumento, los otros sectores como la administración desconcentrada y las empresas y sociedades del Estado continuaron perdiendo puestos, aunque de manera más moderada. La administración desconcentrada, por ejemplo, registró una caída del 0,3%, con 77 puestos menos, y las empresas del Estado redujeron su plantilla en 396 empleados.

El impacto del recorte en la Administración Pública Nacional

Desde principios de 2025, la Administración Pública Nacional ha experimentado una caída del 5%, con una pérdida de casi 17.400 empleos, lo que representa un ajuste importante en la estructura estatal. Este recorte es parte de la política económica de Milei, que ha manifestado su intención de reducir el gasto público y optimizar los recursos del Estado.

En total, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, se han perdido 51.214 puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional. Esto ha generado un debate en torno a las consecuencias de estos recortes, tanto para los empleados afectados como para los servicios que el Estado brinda a la sociedad. Según los datos oficiales, la APN pasó de tener 333.784 empleados en enero de 2024 a 282.570 en la actualidad, lo que representa una disminución del 15% en menos de un año.