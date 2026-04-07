El precio internacional del petróleo se ubica por encima de los US$111

Los precios internacionales del petróleo suben por encima de los US$111 este martes, a horas de que venza el plazo del ultimátum de Donald Trump a Irán por la reapertura del estrecho de Ormuz, que amenaza con un nuevo recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.
Los precios internacionales del petróleo suben por encima de los US$111 este martes, a horas de que venza el plazo del ultimátum de Donald Trump a Irán por la reapertura del estrecho de Ormuz, que amenaza con un nuevo recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.
El Brent, referencia para Europa, durante esta jornada está cotizando a 111 dólares por barril. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos se ubica en 116 dólares por barril.
Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 50% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent se cotizaba en torno a los 73 dólares por barril.
El sostenimiento de los valores altos en los mercados del petróleo se da en medio de la ofensiva del presidente estadounidense Trump contra el régimen iraní al lanzar un ultimátum para lograr la apertura total del estrecho de Ormuz y un acuerdo que selle el fin del conflicto.
Las amenazas de Trump sobre las consecuencias a las que se expone Irán si incumple las condiciones impuestas han ido creciendo con el correr de las horas. En primera instancia, el mandatario norteamericano advirtió que atacará “centrales eléctricas y puentes” iraníes a partir del martes.
Posteriormente, advirtió que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche, que “podría” ser la de este martes. Mientras que en las últimas horas sostuvo que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.
Hasta el momento, el régimen iraní rechazó las advertencias y respondió con amenazas de represalias contra infraestructura clave de aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Ante las amenazas cruzadas y la falta de acuerdo, la guerra podría entrar en la mayor escalada desde su inicio, lo que hace aumentar el temor de los mercados.