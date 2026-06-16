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El precio del petróleo volvió a bajar y cotiza a US$80

El precio del petróleo mantiene su tendencia y se encuentra a punto de perforar los US$80, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pone fin a la guerra en Medio Oriente.

16 de Junio de 2026
Vuelve a bajar el precio del petróleo
Vuelve a bajar el precio del petróleo

El precio del petróleo mantiene su tendencia y se encuentra a punto de perforar los US$80, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pone fin a la guerra en Medio Oriente.

El precio del petróleo mantiene su tendencia y se encuentra a punto de perforar los US$80, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pone fin a la guerra en Medio Oriente.

 

Al promediar las operaciones, el valor del Brent está en US$80,99, con una nueva baja de 2,18% en la rueda de este martes.

 

Si bien aún restan detalles para la firma final del acuerdo y la reapertura del estrecho de Ormuz que restablezca plenamente el tránsito fluvial, los operadores ya lo dan por descontado y concretan negocios bajo ese supuesto.

 

 

El impacto en la Argentina tiene diferentes lecturas. Por un lado, hace más viable el acuerdo entre petroleras y refinadoras para no aumentar el precio de los combustibles; pero, por otro, caerá el ingreso de divisas por la venta de crudo.

 

Por otro lado, la acción de YPF perdí ayer hasta un 6%, a consecuencia de la caída del su principal producto de exportación.

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