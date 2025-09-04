 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía En AMBA Norte y Puerto Madero

El Gobierno quitó subsidios a más de 3.500 usuarios de barrios cerrados y “countries”

Se trata de 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero. Intentaron reinscribirse de manera fraudulenta en el RASE.

4 de Septiembre de 2025
El Gobierno nacional informó que, durante el mes de agosto, se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.

 

En mayo, a partir de la recategorización por geolocalización realizada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago.

 

"Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio", informó la Secretaría de Energía, en un comunicado.

A partir del uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y procedió a retirar el beneficio que está destinado a usuarios de menores ingresos.

 

La Secretaría señaló que continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para "extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente".

"Se reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren", concluyó.

Temas:

subsidios usuarios luz gas
