El gobierno oficializó el aumento de gas: los detalles

El ENARGAS aprobó los nuevos cuadros tarifarios para GAS NEA y extendió la autorización para que las distribuidoras, incluyendo REDENGAS, publiquen sus tarifas en medios gráficos y digitales. La resolución detalla precios de gas en PIST, ajustes mensuales y alcances regulatorios
El Ente Nacional Regulador del Gas aprobó los cuadros tarifarios que GAS NEA S.A. aplicará desde su publicación oficial, en el marco de la Resolución 925/2025 difundida este 28 de noviembre. La medida incorpora los valores del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) establecidos por la Secretaría de Energía para los consumos desde diciembre de 2025, además de la conversión a dólares según la metodología vigente y el tipo de cambio promedio del Banco Nación entre el 1° y el 15 del mes previo.
El organismo dispuso que las facturas deberán reflejar los precios establecidos en la Resolución 487/2025 de la Secretaría de Energía, y que las prestadoras incorporen las bonificaciones previstas para hogares N2 y N3 según el régimen de subsidios vigente.
Alcance y ajustes periódicos
La resolución también actualizó el valor del gas propano indiluido para localidades abastecidas por redes bajo ese sistema, fijado en base al procedimiento técnico previsto por la Secretaría de Energía y tomando como referencia el 40% del valor resultante.
En paralelo, la autoridad regulatoria incorporó una nueva cuota correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) de GAS NEA para el período 2025-2030. Este tramo se inscribe en el esquema de aumentos mensuales y consecutivos definidos por el Ministerio de Economía en abril de 2025.
Asimismo, el ENARGAS recordó que, tras la modificación del numeral 9.4.1.1 de las Reglas Básicas de las Licencias, las tarifas de distribución deben actualizarse mensualmente de acuerdo con los índices elaborados por el ente regulador. Por ese motivo, los cuadros aprobados también incluyen el ajuste mensual correspondiente.
REDENGAS y la publicación ampliada de cuadros tarifarios
La Resolución 925/2025 reiteró que las licenciatarias del servicio —incluyendo a REDENGAS S.A.— están autorizadas a publicar sus cuadros tarifarios en medios gráficos y digitales de gran circulación. El organismo señaló que esta modalidad ya fue habilitada previamente para transportistas, distribuidoras y para la propia REDENGAS, siempre que la publicación sea completa y garantice un alcance suficiente para asegurar información adecuada y veraz a los usuarios.
Además, se determinó que GAS NEA deberá publicar los nuevos cuadros tarifarios día por medio, durante tres días, dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la resolución.