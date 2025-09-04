 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El dólar oficial cerró el jueves en $1375 para la venta

En el Banco Nación (BNA), por su parte, el billete cerró a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.

4 de Septiembre de 2025
.
.

el BCRA dio a conocer que los depósitos del Tesoro en las arcas de la autoridad monetaria bajaron en u$s238 millones a u$s1.431 millones el martes pasado. Con lo cual, si se descuentan pagos a organismos multilaterales por unos u$s40 millones, las ventas oficiales en el MULC en el primer día de intervención "blanqueada" se ubicaron en torno a u$s200 millones, por encima de los u$s150 millones estimados por el mercado.

 

El dólar blue subió $15 este jueves 4 de septiembre, por lo cual superó al oficial mayorista por primera vez en cinco jornadas.

 

 

Entre los paralelos, el dólar MEP subió 0,5% a $1.377,58, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 0,7% a $1.381,15. Asimismo, el dólar blue subió $15 a $1.365, según un relevamiento de Ámbito.

 

Por su parte, los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.406 y que en diciembre llegará hasta los $1.557, lo que supera el techo de la banda. En total, se operaron u$s1.428 millones este jueves en el mercado.

 

En tanto, las reservas internacionales brutas en las arcas del BCRA cayeron en u$s208 millones a u$s40.635 millones.

Temas:

dolar Dólar oficial
