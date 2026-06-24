El dólar oficial recuperó toda la baja del año y alcanzó su valor más alto desde enero

El dólar oficial sostuvo su tendencia alcista en el segmento mayorista y ya borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año. De esta manera, el tipo de cambio de referencia en el mercado oficial acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio.

El dato no es menor ya que así regresó a los niveles mostrados a comienzos de enero y, además, reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

El tipo de cambio mayorista ganó $10 a $1.471,5 para la venta y su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha del 22,1%. En el segmento de contado las operaciones superaron los u$s645,7 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con subas de hasta el 0,7% en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicara a $1.474,5 a fines de junio y que lo hará a $1.647,5 para el cierre del año. En monto operado totalizó los u$s1.657 millones.

El economista Gabriel Caamaño destacó que el interés abierto (OI) tuvo una fuerte suba futuros de dólar ROFEX, con 224.500 contratos (+u$s224,5 millones) adicionales. "El acumulado del mes ahora está en +740.000 contratos (+u$s740 millones). Con implícitas a la baja en la parte corta y media de la curva", remarcó.

Asimismo, el economista Gustavo Ber indicó que el dólar se mantiene "dentro de una tónica ordenada y gradual", y que, en la plaza, "dicha dinámica viene acompañada por una desaceleración en el ritmo de compras del BCRA, en busca de morigerar el deslizamiento", al tiempo que extiende la acumulación de activos internacionales pero sin afectar la desinflación.

En ese marco, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $10 a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.937. A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubicó a $1491,13.

Las cotizaciones paralelas también se acoplaron al movimiento alcista. El dólar MEP avanzó 1,5% a $1.506,68 y el contado con liquidación (CCL) subió 1,7% a $1.555,21. Por su parte, el dólar blue subió a $1.505 para la venta, según informa Ámbito.

En paralelo, el BCRA extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.903 millones.