“El aumento del combustible ya no impacta como antes”, afirmó Di Palma

El empresario Alejandro Di Palma, propietario de una estación de servicio en Paraná, analizó la situación actual del mercado de combustibles y la expectativa de un nuevo aumento. En diálogo con el programa GPS de Elonce, destacó la falta de información sobre los ajustes mensuales en los precios y el impacto en los consumidores.

"En realidad no se sabe nada. Desde hace un par de meses hay un hermetismo sobre estas adecuaciones de principio de mes, que ya son casi una regla. Nos hemos acostumbrado a que el combustible suba ese porcentaje" cerca del 2 por ciento, expresó Di Palma.

Expectativa por un nuevo aumento en los combustibles

En ese sentido, el empresario minimizó el impacto de los aumentos recientes: "Hoy estamos hablando de un 2%, cuando sabemos que cualquier otro producto sube mucho más de eso. Este tipo de aumentos ya no mueven el amperímetro".

Respecto de la incidencia de YPF en la definición de los precios, explicó: "La empresa que define este tipo de aumentos es siempre YPF, no hay otro operador petrolero que tenga esa facultad".

Di Palma también se refirió al cambio en el comportamiento de los consumidores, recordando que hace un tiempo se formaban largas filas en las estaciones previas a un aumento. "Eso ya no se observa porque antes los aumentos eran de 10%, 15% o más. Hoy, la expectativa de la gente no justifica que se formen colas", comentó.

Comparación regional y caída en el consumo

Sobre la posición de Argentina en la región, Di Palma indicó que el país está alcanzando los valores más altos de combustibles en Sudamérica. "Uruguay siempre tuvo el precio más alto porque no tiene petróleo, pero la brecha con Argentina se redujo considerablemente. Antes, los uruguayos cruzaban masivamente para cargar nafta aquí; hoy eso ya no sucede, lo que impacta en las estaciones de zonas limítrofes", analizó.

En cuanto a la demanda, el empresario reveló una caída considerable en el mercado interno. "Hay una gran baja en el consumo de combustibles premium y también una caída importante en los comunes. En términos generales, la merma ronda el 30%", detalló.

Según su análisis, esta retracción está vinculada a la segmentación económica: "Los sectores de mayor poder adquisitivo no sólo mantuvieron su consumo, sino que en algunos casos lo incrementaron. En cambio, en la periferia de las ciudades, donde el poder adquisitivo es menor, el consumo se derrumbó".

El impacto de la digitalización y el autodespacho

Otro punto destacado fue el aumento en el uso de tarjetas de crédito para la compra de combustibles. "Hace un tiempo, el 30% de las ventas eran digitales. Hoy, el 70% se hace con tarjetas, lo que refleja la situación económica de la gente, que recurre a la financiación para cubrir consumos básicos", explicó.

Finalmente, Di Palma opinó sobre el intento de implementar el autodespacho en estaciones de servicio, una medida que, según él, no prosperará en el país. "Me parece una decisión descabellada. En Argentina tenemos mano de obra barata y quitar puestos de trabajo en estaciones de servicio no parece una solución viable. Además, no veo que la gente acepte voluntariamente la idea de cargarse combustible", concluyó. Elonce.com