Economía Servicios

Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas semanales en diciembre

El salario de una empleada doméstica por 4 horas semanales aumentará en diciembre 2025 con un 1,3% adicional, bono no remunerativo y el pago del medio aguinaldo, según la nueva escala salarial del sector.

29 de Noviembre de 2025
Servicio doméstico.
Foto: Iprofesional.

El salario de una empleada doméstica por 4 horas semanales aumentará en diciembre 2025 con un 1,3% adicional, bono no remunerativo y el pago del medio aguinaldo, según la nueva escala salarial del sector.

El sueldo de una empleada doméstica por 4 horas semanales volverá a actualizarse en diciembre 2025, con un incremento del 1,3% sobre los valores de noviembre. Este ajuste forma parte del aumento total del 2,7% definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), aplicado en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. Además, se mantiene el bono mensual no remunerativo y se suma el pago del medio aguinaldo, lo que elevará los ingresos finales.

 

 

El bono adicional continúa vigente y se paga según la carga horaria semanal: quienes trabajan entre 0 y 12 horas reciben $6.000; entre 12 y 16 horas, $9.000; y más de 16 horas, $14.000. En el caso de quienes trabajan solo 4 horas semanales, les corresponde el tramo mínimo de $6.000. Al ser no remunerativo, este extra no se suma al cálculo del Salario Anual Complementario.

 

También se agregan los adicionales por antigüedad (1% por año trabajado) y por zona desfavorable (30% en provincias del sur), además del posible pago de horas extras y viáticos cuando corresponda.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Escala salarial oficial: cuánto suben las categorías en diciembre

 

La Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) publicó los valores correspondientes a noviembre —que se pagan en diciembre— y sobre los cuales se aplicará el incremento del mes. Para el trabajo por hora, las cifras mínimas quedan así:

 

Supervisor/a:

Con retiro: $3.734,78 por hora.

Sin retiro: $4.090,52 por hora.

Personal para tareas específicas:

Con retiro: $3.535,82 por hora.

Sin retiro: $3.876,43 por hora.

Caseros:

Sin retiro: $3.340,11 por hora.

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $3.340,11 por hora.

Sin retiro: $3.734,78 por hora.

Tareas generales:

Con retiro: $3.095,73 por hora.

Sin retiro: $3.340,11 por hora.

 

Estos valores representan el salario mínimo legal, aunque muchos empleadores optan por pagar por encima de la escala y agregar beneficios adicionales.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas semanales según cada categoría

 

Para estimar cuánto cobrará una empleada doméstica por 4 horas semanales, se toman las remuneraciones correspondientes a noviembre (pagadas en diciembre), sumando el bono y el medio aguinaldo.

 

Supervisor/a

Con retiro: $59.744 por cuatro jornadas + bono $6.000 + medio aguinaldo.

Sin retiro: $65.448,32 por cuatro jornadas + bono $6.000 + medio aguinaldo.

Tareas específicas

Con retiro: $56.573,12 por cuatro jornadas + bono $6.000 + medio aguinaldo.

Sin retiro: $62.022,88 por cuatro jornadas + bono $6.000 + medio aguinaldo.

Caseros

Sin retiro: $53.441,76 + bono $6.000 + medio aguinaldo.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $53.441,76 + bono $6.000 + medio aguinaldo.

Sin retiro: $59.744 + bono $6.000 + medio aguinaldo.

Tareas generales

Con retiro: $49.531,68 + bono $6.000 + medio aguinaldo.

Sin retiro: $53.441,76 + bono $6.000 + medio aguinaldo.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

Solo los vínculos registrados garantizan todos estos derechos, incluidos aguinaldo, licencias, vacaciones pagas y cobertura social. Quienes trabajan en la informalidad no tienen acceso a ninguno de estos beneficios. (Con información de IProfesional)

empleada doméstica cuánto cobro pago salario Sueldo
