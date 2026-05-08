Cuánto cobra un encargado de edificio en mayo y cómo impacta en las expensas

REDACCIÓN ELONCE
El ajuste en las remuneraciones de encargados y personal de vigilancia, volvieron a actualizarse en mayo de 2026 y el nuevo acuerdo, impacta de lleno en el valor de las expensas mensuales para consorcistas.
El salario de encargados de edificios en mayo de 2026 volvió a actualizarse tras el último acuerdo paritario firmado en el sector y los nuevos valores ya comenzaron a impactar en las expensas de propietarios e inquilinos.
La actualización salarial alcanzó a todas las categorías incluidas en el convenio colectivo de trabajo y fijó nuevos básicos para encargados, ayudantes, mayordomos, personal de vigilancia y trabajadores temporarios.
Además de los montos básicos establecidos para cada categoría, el ingreso final de los trabajadores puede incrementarse mediante adicionales por antigüedad, mantenimiento, retiro de residuos, tareas específicas y otros conceptos contemplados en el convenio.
El aumento salarial también generó repercusiones directas en los consorcios, debido a que el costo laboral representa uno de los principales componentes dentro de las expensas mensuales de los edificios de propiedad horizontal.
Cuánto cobra un encargado de edificio en mayo de 2026
Según la escala salarial vigente, un encargado permanente con vivienda percibió entre $870.347 y $1.044.417, dependiendo de la categoría del edificio. En tanto, un encargado permanente sin vivienda cobró entre $1.009.982 y $1.211.978.
Dentro del esquema salarial también quedaron incluidos los ayudantes permanentes y de media jornada. Los ayudantes permanentes con vivienda registraron salarios de entre $957.382 y $1.044.417, mientras que aquellos sin vivienda alcanzaron montos de hasta $1.211.978.
En el caso de los ayudantes de media jornada, los salarios oscilaron entre $504.991 y $605.989, de acuerdo con la categoría y modalidad laboral correspondiente.
Mayordomos, vigilancia e intendentes
La escala salarial de mayo de 2026 también incluyó categorías vinculadas a tareas administrativas, seguridad y mantenimiento integral de los edificios. Los mayordomos con vivienda cobraron entre $899.896 y $1.079.875, mientras que aquellos sin vivienda percibieron entre $1.048.208 y $1.257.849.
Por otra parte, el convenio colectivo fijó para los intendentes un salario de $1.504.785 en todas las categorías. Se trató de uno de los ingresos más elevados dentro de la escala salarial vigente.
En relación con el personal de vigilancia, los trabajadores nocturnos percibieron $1.085.873, mientras que la vigilancia diurna alcanzó un salario de $1.016.107. Para quienes cumplieron tareas de media jornada, el ingreso quedó fijado en $508.053.
Guardacoches y trabajadores temporarios
La actualización salarial también contempló a los trabajadores vinculados con cocheras y tareas temporarias dentro de los consorcios. El encargado guardacoches con vivienda pasó a cobrar $916.568, mientras que el guardacoches sin vivienda alcanzó un salario de $988.940.
En tanto, los encargados no permanentes percibieron salarios de $527.485 con vivienda y $566.849 sin vivienda. Los ayudantes temporarios alcanzaron ingresos de $996.882 y, en media jornada, de $498.441.
A esos valores básicos se sumó una suma fija remunerativa mensual de $100.000, que se aplicó de manera proporcional según la categoría y la carga horaria de cada trabajador.
Qué adicionales pueden cobrar los encargados
Además del salario básico y de la suma fija mensual, el convenio colectivo incluyó distintos adicionales que incrementaron el ingreso mensual de los trabajadores de edificios.
Entre los principales conceptos figuraron el retiro de residuos por unidad, con un valor de $1.860,20; la clasificación de residuos, de $32.039,20; y el adicional por limpieza de cocheras, de $25.384,80. También se contemplaron montos por mantenimiento de jardines y limpieza de pileta.
El convenio además estableció adicionales vinculados con la antigüedad. Los trabajadores con un adicional del 1% anual cobraron $10.099,80 por año trabajado, mientras que aquellos con 2% anual percibieron $20.199,60 por año.
A esto se sumaron beneficios por zona desfavorable, equivalente al 50% adicional sobre el salario, y un plus del 10% para quienes cuentan con el título de encargado integral de edificio.
Cómo impacta el aumento salarial en las expensas
El incremento salarial de los encargados volvió a reflejarse en las expensas ordinarias de los edificios. En numerosos consorcios, los costos laborales representan uno de los porcentajes más altos dentro del presupuesto mensual.
El impacto final depende de distintos factores, entre ellos el tamaño del edificio, la cantidad de unidades funcionales, la existencia de amenities y la cantidad de trabajadores contratados. Los edificios con pileta, jardines, vigilancia permanente o cocheras suelen registrar mayores costos laborales debido a los adicionales previstos en el convenio colectivo.
En paralelo, las administraciones de consorcios continúan ajustando las liquidaciones mensuales a partir de las actualizaciones salariales acordadas en las paritarias y del aumento de los costos operativos vinculados al mantenimiento general de los edificios, publicó IProfesional.
Para propietarios e inquilinos, el nuevo esquema salarial volvió a colocar a las expensas entre los gastos que más crecieron en los últimos meses, especialmente en edificios con personal permanente y múltiples servicios comunes.