Crisis del sector panadero: 14.000 panaderías cerraron en 18 meses y las ventas de facturas cayeron 85%

La crisis del sector panadero en Argentina alcanza niveles alarmantes. En los últimos 18 meses, 14.000 panaderías cerraron sus puertas, una cifra que refleja el impacto de la recesión económica y la caída del consumo de productos básicos como el pan.

Así lo advirtió Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, quien señaló que la situación es insostenible para muchos pequeños comercios del sector.

“Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas”, declaró Pinto en diálogo con Radio Rivadavia. El panorama descrito por el dirigente gremial refleja una realidad crítica: solo seis de cada diez máquinas de panadería están encendidas, lo que da cuenta de una reducción significativa en la producción. Según Pinto, en el último año y medio, el consumo de pan, un alimento esencial para millones de argentinos, cayó un 50%, lo que empeora aún más la situación.

Despidos y caída del consumo

El sector panadero atraviesa un derrumbe aún más severo en cuanto a la venta de productos tradicionales como las facturas. “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende”, explicó Pinto. Esta caída en las ventas se debe a una fuerte disminución en el poder adquisitivo de las familias argentinas, que ya no pueden acceder a productos básicos de la canasta alimentaria.

Foto: Archivo Elonce.

Las panaderías hoy en día producen solo lo estrictamente necesario, con una oferta limitada a algunos productos básicos. Según el presidente del Centro de Panaderos, las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se descarta, lo que aumenta las pérdidas para los comercios. “Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, detalló Pinto.

El impacto en las pequeñas empresas

Esta crisis del sector panadero no solo afecta a las empresas, sino también a los empleos. Las pequeñas panaderías, que en su mayoría son pymes, se ven directamente afectadas por la inflación, el aumento de costos operativos y la recesión económica. “Trabajamos con lo justo”, afirmó Pinto, quien lleva más de 30 años en el oficio. Según él, el sector se encuentra en una situación límite, donde incluso los equipos de producción son apagados para ahorrar energía y evitar mayores pérdidas económicas.

Además de los problemas de producción, la crisis se refleja en el desempleo y en la disminución de ingresos para las familias que dependen de estas pequeñas empresas.

La situación afecta a miles de trabajadores, muchos de los cuales temen perder su empleo a medida que las panaderías se ven obligadas a reducir su actividad. "Antes en el mostrador tenías una gran variedad: panes, facturas, sándwiches. Hoy la realidad es muy distinta", remarcó Pinto. (Con información de NA y Radio Rivadavia)