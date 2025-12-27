Créditos de hasta $40 millones para jubilados: cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados.

Créditos de $40 millones para jubilados: bancos con mejores tasas. A lo largo de diciembre de 2025, los jubilados interesados en obtener financiamiento cuentan con diversas líneas de créditos personales gestionadas por entidades bancarias.

Estas alternativas buscan facilitar la cobertura de gastos inesperados, la adquisición de bienes o el desarrollo de proyectos individuales mediante trámites sencillos y una transferencia de fondos rápida a sus cuentas.

Durante este periodo, instituciones como Banco Nación, BBVA y Banco Provincia mantienen vigentes sus programas de préstamos para beneficiarios del sistema previsional.

El acceso a estas herramientas financieras queda sujeto a condiciones específicas de cada entidad, las cuales evalúan principalmente el monto de los ingresos mensuales, la edad del solicitante y el banco donde este percibe sus haberes habitualmente.

Préstamo del Banco Nación para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

El Banco Nación mantiene su línea de créditos personales destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. El trámite se realiza de manera digital y permite solicitar montos de hasta $40.000.000, dentro de un tope máximo de $100.000.000.

Beneficiarios

-Jubilados y pensionados que cobren en Banco Nación.

-No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social.

Características del crédito

-Monto mínimo: $10.000.

-Monto máximo: $100.000.000.

-Destino: libre.

-Moneda: pesos.

-Relación cuota-ingreso: hasta el 35%.

Plazos disponibles

-Hasta 36 meses con el descuento.

-Hasta 72 meses con débito en cuenta.

Tasas vigentes

-TNA: 55%.

-TEA: 71,22%.

-CFT con TNA: 66,55%.

-CFT con TEA: 91,11%.

Cómo solicitarlo

-Ingresar a la app BNA+ o al home banking.

-Acceder a “Tu Banco” > “Préstamos”.

-Elegir monto, destino y plazo.

-Validar los datos y confirmar la operación.

Modalidad de pago

-Cuotas fijas mensuales bajo sistema francés.

-Con el descuento, la cuota se debita directamente del haber jubilatorio.

-Se debe autorizar el débito automático y firmar un pagaré como respaldo.

Préstamo del Banco Provincia para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

El Banco Provincia continúa con su línea de créditos personales para jubilados que cobran en la entidad, así como para empleados públicos y privados. Los préstamos pueden alcanzar los $40.000.000, dentro de un máximo de $50.000.000, con plazos de hasta 72 meses.

Condiciones principales

-Monto máximo: $50.000.000.

-Plazo: hasta 72 meses.

-TNA: 98%.

-Ejemplo de cuota: $8.680,95 cada $100.000 solicitados.