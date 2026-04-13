Creció 35% el alquiler de cajas de seguridad y prevén más demanda

El alquiler de cajas de seguridad en Argentina subió 35%. Cuánto cuesta y por qué crece la demanda de resguardo patrimonial.
El alquiler de cajas de seguridad en Argentina creció un 35% en el último año, en un contexto marcado por cambios en el comportamiento de los ahorristas y una menor oferta del sistema bancario tradicional.
Según datos de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad (Caesacs), la tendencia continuaría durante 2026 con una expansión aún mayor de la demanda.
El fenómeno evidenció una migración hacia alternativas privadas de resguardo patrimonial, en busca de mayor seguridad frente a riesgos como robos o pérdidas en el hogar. Desde el sector estimaron que el crecimiento podría alcanzar el 40% hacia fin de año, consolidando un cambio estructural en la forma de proteger bienes de valor.
Actualmente, el mercado cuenta con cerca de un millón de cajas disponibles en todo el país y unas 14 empresas operando, lo que refleja una expansión sostenida de este servicio no bancario.
Factores que explican el crecimiento
El aumento de la demanda respondió a una combinación de factores económicos y sociales. Entre ellos, se destacó la disminución de la oferta de cajas por parte de bancos tradicionales y una mayor conciencia social sobre la necesidad de resguardar bienes.
A esto se sumaron situaciones de inseguridad, como robos bajo la modalidad de “entraderas”, así como eventos domésticos como incendios o inundaciones, que incentivaron a los usuarios a retirar sus pertenencias de sus hogares.
En paralelo, datos del sector bancario indicaron que el 75% de los argentinos mantiene sus ahorros fuera del sistema financiero formal, lo que impulsó el crecimiento de alternativas privadas de custodia.
Qué guardan los usuarios
El uso de cajas de seguridad se diversificó en los últimos años. Ya no se limitó al dinero en efectivo o metales preciosos, sino que incluyó documentos importantes, dispositivos digitales, claves de billeteras virtuales y objetos de valor sentimental.
Especialistas del sector señalaron que este cambio reflejó una nueva concepción del servicio, que pasó de ser un instrumento financiero a un sistema integral de protección de bienes.
Además, se proyectó una expansión territorial de las empresas y una mayor integración con herramientas digitales, en línea con nuevas demandas de los usuarios.
Cuánto cuesta alquilar una caja de seguridad
El costo del servicio varía según la entidad bancaria, el tamaño de la caja y la modalidad de contratación. En el sistema financiero tradicional, distintas entidades ofrecen valores de referencia para unidades pequeñas con diferencias significativas.
En el caso de BBVA, el precio de una caja chica (XS) se ubica en torno a los $72.600 mensuales. Por su parte, Banco Galicia ofrece compartimentos de 10 x 15 centímetros a $146.186 trimestrales, mientras que Banco Macro registra valores cercanos a $312.071,10 por trimestre para dimensiones similares.
En planes semestrales, Banco Supervielle establece un costo de $390.000 para cajas con capacidad estimada de hasta USD 50.000. En tanto, para contratos anuales, Banco Nación fija una tarifa de $858.901,56 para unidades estándar, mientras que Banco Santander alcanza valores de hasta $1.109.162,23 para cajas de tamaño pequeño, indica Infobae.
En comparación, en el sector privado no bancario, el costo promedio mensual se ubicó alrededor de los $70.000, aunque muchas empresas optaron por no publicar sus tarifas de forma abierta.