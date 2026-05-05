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Economía

Conflicto en Medio Oriente: el barril de petróleo se mantiene en US$111

El precio del petróleo se mantiene en US$111 el barril con una leve baja de 3% al promediar las operaciones de este martes. Las negociaciones entre EE.UU e Irán siguen empantanadas.

5 de Mayo de 2026
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El precio del petróleo se mantiene en US$111 el barril con una leve baja de 3% al promediar las operaciones de este martes. Las negociaciones entre EE.UU e Irán siguen empantanadas.

El precio del petróleo se mantiene en US$111 el barril con una leve baja de 3% al promediar las operaciones de este martes.

 

Se supo que la cotización del Brent cedió en las últimas horas por temas de mercado dado que las negociaciones siguen empantanadas.

 

 

La tensión en el Estrecho de Ormuz sigue en niveles altos y el tránsito fluvial sigue cortado.

 

Ante la continuidad del conflicto crece la expectativa por la decisión que tomarán las petroleras la próxima semana cuando venza el acuerdo de precios internos.

Temas:

petroleo barril Medio Oriente
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