Cómo ahorrar hasta $72.000 en supermercados con reintegros del 30% para compras

El Banco Nación relanzó un beneficio que permite obtener reintegros del 30% en compras realizadas en supermercados y mayoristas de todo el país. La promoción se habilitó para pagos con tarjetas de crédito del BNA a través de MODO BNA+, y se aplicó todos los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025. Según informó la entidad, el tope de devolución por persona es de $12.000 por jornada.
El beneficio se encuentra disponible tanto para compras presenciales como online en todos los comercios adheridos. Para acceder al reintegro, el usuario debe abonar mediante la app MODO BNA+, escanear el código QR del comercio y seleccionar una tarjeta Visa o Mastercard del Banco Nación registrada previamente.
Reintegros acumulables semana a semana
El monto máximo de devolución que puede alcanzar una persona por mes es de $36.000, siempre que aproveche los cuatro miércoles disponibles. Para familias con dos titulares del BNA, el ahorro total puede ascender a $72.000. La entidad precisó que el reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta asociada a BNA+.
Para alcanzar el tope semanal, se deben realizar compras cercanas a los $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total. El mecanismo funciona de manera automática: el cliente realiza la operación y la devolución se procesa posteriormente sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cómo aprovechar al máximo el beneficio
El programa resulta especialmente útil para quienes destinan una parte importante de su presupuesto a compras en supermercados o mayoristas. Los especialistas recomendaron concentrar las compras de productos esenciales los días miércoles para maximizar la devolución mensual.
Además, la promoción resulta válida en cualquier provincia, dado que el Banco Nación remarcó que incluye “todos los comercios adheridos del país, tanto físicos como online”. La única condición excluyente es que el pago se efectúe con tarjetas de crédito del BNA; no se aplican reintegros sobre pagos con saldo en cuenta.
Un alivio en medio de la inflación
En un contexto de aumento sostenido de precios, el beneficio se presenta como una alternativa concreta para reducir el gasto mensual en alimentos y artículos de uso cotidiano. El Banco Nación remarcó que la iniciativa forma parte de un conjunto de medidas para acompañar el consumo y mejorar el acceso a productos esenciales.
Con reintegros del 30%, topes semanales y la posibilidad de obtener hasta $72.000 por mes en grupos familiares, la propuesta de MODO BNA+ se posicionó como una de las promociones más relevantes del sistema financiero para compras en supermercados y mayoristas. (Con información de Los Andes)