Cambios en el sistema de gas: abren consulta pública y podrían impactar en tarifas

El Gobierno inició un proceso para reorganizar el transporte de gas y revisar costos del sistema. La medida podría derivar en cambios en las tarifas que pagan los usuarios.
Cambios en el sistema de gas comenzaron a delinearse tras la resolución 346/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que abrió una instancia de consulta pública para modificar aspectos clave del transporte y distribución en todo el país. La medida se enmarca en la emergencia energética vigente y podría tener impacto en las tarifas a futuro.
La disposición estableció un plazo de 15 días para que empresas, usuarios y actores del sector presenten observaciones sobre una serie de cambios técnicos y regulatorios que forman parte de una reconfiguración más amplia del sistema gasífero.
Según se indicó, el objetivo central es adaptar el funcionamiento del sistema a las nuevas condiciones de abastecimiento, mejorar la eficiencia y garantizar el suministro, especialmente en los períodos de mayor demanda.
Reorganización del sistema de transporte
Entre los puntos principales, la resolución impulsa una reconfiguración del transporte de gas, que implica la reasignación de capacidades, la redefinición de rutas y la actualización de contratos entre las empresas distribuidoras y transportistas.
Este rediseño responde a cambios estructurales en el sector energético, como el desarrollo de nuevas fuentes de producción y la necesidad de optimizar la infraestructura existente.
Además, se establecen nuevas condiciones para las distribuidoras, que deberán contratar transporte firme por períodos mínimos de diez años para asegurar el abastecimiento continuo a los usuarios.
Posible impacto en las tarifas
Otro de los ejes centrales es la elaboración de cuadros tarifarios provisorios, que surgen de la actualización de distintos componentes del sistema, como los costos de transporte y operación.
Si bien la resolución no fija aumentos inmediatos, estos cambios técnicos —como la modificación de factores de carga o los porcentajes de gas retenido— son variables que inciden directamente en el precio final del servicio.
En este contexto, las nuevas tarifas que eventualmente se definan deberán contemplar los costos actualizados del sistema sin afectar los ingresos de las empresas prestadoras, según lo establecido en la normativa vigente.
Participación ciudadana y próximos pasos
La consulta pública abierta por el Enargas permitirá que los distintos actores del sector presenten opiniones, sugerencias o cuestionamientos sobre las modificaciones propuestas. Sin embargo, estas intervenciones no serán vinculantes, aunque deberán ser consideradas por la autoridad regulatoria.
Una vez finalizado ese proceso, el organismo evaluará los aportes recibidos y avanzará en la implementación de las medidas necesarias para concretar la reorganización del sistema.
De acuerdo con lo previsto, los cambios podrían comenzar a aplicarse en los próximos meses, en un contexto donde el Gobierno busca garantizar el abastecimiento energético y avanzar en un esquema más eficiente y transparente para el funcionamiento del mercado del gas.