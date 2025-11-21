 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía No procesarán solicitudes incompletas o fuera de plazo

Ayuda Escolar de Anses: cómo y hasta cuándo solicitarla para el ciclo lectivo 2026

El beneficio alcanza a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y se paga una vez al año. Montos, requisitos y plazos para solicitarla.

21 de Noviembre de 2025
El plazo de inscripción está fijado.
El plazo de inscripción está fijado. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El beneficio alcanza a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y se paga una vez al año. Montos, requisitos y plazos para solicitarla.

La Ayuda Escolar de Anses es un beneficio anual destinado a las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), y se otorga con el fin de apoyar económicamente los gastos escolares de los niños y adolescentes. Según los últimos detalles proporcionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el monto vigente para el 2026 será de $85.000 por niño, y se puede tramitar una vez al año. El trámite, que debe realizarse de forma online y gratuita, tiene un plazo límite para ser completado antes del 31 de diciembre de 2025 para poder acceder al pago del ciclo lectivo 2026.

El beneficio está destinado a aquellos niños o adolescentes que cumplen con ciertos requisitos. Los hijos deben tener entre 45 días de vida y hasta los 18 años de edad, y estar asistiendo a un establecimiento educativo oficial, ya sea en el nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, y la asistencia puede ser solicitada también por aquellos que concurren a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación, o cualquier institución educativa avalada por Anses.

 

Requisitos y pasos para solicitar la Ayuda Escolar

El proceso para solicitarla es sencillo y debe completarse cada año para acceder al pago correspondiente. Los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Anses, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y seguir los pasos indicados.

1. Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Seleccionar la opción “Hijos”.

3. Elegir “Presentar certificado escolar” para generar el formulario correspondiente por cada niño.

4. Llevar el formulario a la escuela para que sea completado y firmado por la institución educativa.

5. Tomar una foto o escanear el formulario firmado.

6. Subirlo nuevamente en la plataforma Mi Anses, en la opción HijosPresentar certificado escolar.

 

Anses no procesará solicitudes incompletas o presentadas fuera de plazo.

 

El pago de la Ayuda Escolar Anual suele realizarse al inicio del ciclo lectivo, generalmente en marzo, y se otorga de manera automática a quienes hayan cumplido con la presentación de la documentación requerida.

Temas:

Anses Asignación Universal por Hijo Ayuda Escolar Beneficio Ciclo Lectivo 2026 Escuelas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso