Aumento en el peaje de la autopista Santa Fe-Rosario: las nuevas tarifas

Peaje autopista Santa Fe-Rosario. Desde este lunes 1° de septiembre rige un nuevo cuadro tarifario en la autopista Santa Fe-Rosario, con subas que impactan en todas las categorías de vehículos. El incremento es del 25 al 30%.
Para autos y camionetas (categoría 1), el paso troncal pasó de $2.000 a $2.500, el acceso de $800 a $1.000 y el complemento de $1.200 a $1.500. En los vehículos de categoría 2, los valores escalaron a $5.000 (troncal), $2.000 (acceso) y $3.000 (complemento).
En las categorías superiores, las subas fueron aún más marcadas. La categoría 4 paga ahora $10.500 en el troncal, $4.500 en el acceso y $6.000 en el complemento. Los pesados de la categoría 6 alcanzan las cifras más altas: $17.500 en el troncal, $7.000 en el acceso y $10.500 en el complemento.
El esquema prevé descuentos para quienes usan TelePase: un 30% para usuarios en general y un 50% para vehículos de gran porte radicados en la provincia de Santa Fe. La medida apunta a estimular el uso del sistema electrónico y agilizar el tránsito en la traza.
Fuente: LT10/ Rosario 3