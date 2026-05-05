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Aumenta la cuota alimentaria: nuevos mínimos por hijo desde mayo 2026

La cuota alimentaria aumenta a partir de mayo de 2026 con nuevos valores de referencia por hijo, derivados de la actualización de la canasta de crianza del INDEC.

5 de Mayo de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Iprofesional.

La cuota alimentaria aumenta a partir de mayo de 2026 con nuevos valores de referencia por hijo, derivados de la actualización de la canasta de crianza del INDEC.

La cuota alimentaria experimentará un incremento a partir de mayo de 2026, tras la actualización de la canasta de crianza publicada en marzo. Este ajuste establece nuevos valores de referencia que los jueces utilizan como piso mínimo para calcular las obligaciones de los progenitores en el marco de la maternidad y paternidad. Aunque no se trata de un monto obligatorio único, estos indicadores son fundamentales para determinar el mínimo por hijo.

 

Según datos del INDEC, el costo mensual de crianza de un hijo varía entre $515.236 y $676.431, dependiendo de la edad. Estos valores se emplean como guía en los tribunales para fijar la cuota alimentaria, ya sea como monto total o para repartir proporcionalmente entre los padres, según sus ingresos y responsabilidades.

 

Bajo este criterio, los montos mínimos por hijo estimados para mayo de 2026 son los siguientes: menores de 1 año, $515.236; de 1 a 3 años, $616.046; de 4 a 5 años, $538.587; y de 6 a 12 años, $676.431. Estos valores reflejan el costo total de crianza y sirven de referencia en los cálculos judiciales.

 

Cómo se define la cuota en cada caso

 

No obstante, la cuota alimentaria no se fija automáticamente en esos valores. Los jueces suelen determinarla como un porcentaje del ingreso del progenitor no conviviente, generalmente entre el 20% y el 30% por hijo. Por ello, el monto final puede variar según distintos factores, comunicó Iprofesional.

 

Entre los elementos que influyen en la definición se encuentran el nivel de ingresos del progenitor obligado a pagar, la cantidad de hijos, el régimen de cuidado y la capacidad económica de ambos padres. Esta flexibilidad permite que la cuota se ajuste a la realidad de cada familia, garantizando el bienestar de los menores.

Temas:

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