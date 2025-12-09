 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
ATER recodó a los contribuyentes los vencimientos que operan en diciembre

9 de Diciembre de 2025
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de diciembre de 2025.

 

El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones, evitar recargos y promover una adecuada planificación tributaria.

 

Toda la información puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible en www.ater.gob.ar

 

Calendario de Vencimientos - Diciembre 2025

 

Impuesto Inmobiliario Urbano

 

5.ª cuota (por último dígito verificador)

0-1-2-3-4: 15/12/2025

5-6-7-8-9: 16/12/2025

 

 

Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural

 

4.ª cuota (por último dígito verificador)

0-1-2-3-4:15/12/2025

5-6-7-8-9: 16/12/2025

 

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen General

 

Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

0-1: 18/12/2025

2-3: 19/12/2025

4-5: 22/12/2025

6-7: 23/12/2025

8-9: 26/12/2025

 

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Convenio Multilateral

 

Declaración Jurada Mensual - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

0-1-2: 15/12/2025

3-4-5: 16/12/2025

6-7: 17/12/2025

8-9: 18/12/2025

 

 

Ingresos Brutos - Agentes de Retención y Percepción (SIRCAR)

 

Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

5-6-7-8-9: 09/12/2025

 

 

Ingresos Brutos - Agentes SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra)

 

1.ª quincena de diciembre/2025:

Presentación: 23/12/2025

Pago: 29/12/2025

 

2.ª quincena de noviembre/2025:

Presentación: 9/12/2025

Pago: 10/12/2025

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Simplificado (Monotributo)

 

Período diciembre/2025 (todas las categorías - según calendario ARCA)

22/12/2025

 

 

Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales

 

Agentes de Retención - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

5-6-7-8-9: 09/12/2025

 

Declaración Jurada Mensual - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

0-1: 18/12/2025

2-3: 19/12/2025

4-5: 22/12/2025

6-7: 23/12/2025

8-9: 26/12/2025

 

 

Derecho de Extracción de Minerales - Ley 10.158

 

Declaración Jurada Mensual - Período noviembre/2025

Todas las terminaciones: 22/12/2025

 

Más digital, más fácil

 

Las boletas de los impuestos provinciales administrados por ATER se emiten de manera exclusivamente digital, con acceso seguro, permanente y disponible las 24 horas. Esta modalidad forma parte del proceso de modernización y mejora continua del organismo, agilizando trámites, facilitando la consulta de obligaciones y reduciendo el uso de papel.

 

Los contribuyentes pueden adherir a Boleta Digital en pocos pasos, a través de este enlace oficial

 

Quienes están adheridos reciben las boletas directamente en su casilla de correo, además de poder consultarlas y descargarlas en cualquier momento desde el portal web del organismo.

 

Medios y formas de pago

 

Los contribuyentes cuentan con diversas alternativas para abonar sus obligaciones tributarias:

 

Pago presencial

Entre Ríos Servicios y Plus Pagos Servicios, presentando DNI, número de partida, dominio o CUIT según corresponda.

 

 

Pago online

Plataformas de pago digital a través de PlusPagos.com y su aplicación móvil.

Home Banking de redes Link y Banelco.

Pagos electrónicos mediante VEP / VPA / VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA.

Código QR desde billeteras virtuales disponible al visualizar la boleta desde el Botón de Pago del portal institucional.

 

 

Débito automático

Adhesión al débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

 

 

Cajeros automáticos

Terminales habilitadas de las redes disponibles.

 

Consultas y asistencia

 

Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes de 8 a 13)Correo electrónico: consultas@ater.gob.arSitio web: www.ater.gob.arAtención presencial en oficinas y receptorías en toda la provincia.

