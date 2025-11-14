ANSES: quiénes cobran este viernes 14 de noviembre

Este viernes finalizan los pagos de Pensiones No Contributivas y Prenatal, mientras continúan los de jubilaciones mínimas, AUH, Asignación Familiar y Embarazo. Todos los haberes incluyen el aumento por movilidad del 2,08%
La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el calendario de pagos correspondiente a este viernes 14 de noviembre, en una jornada que marca el cierre del cronograma para Pensiones No Contributivas y la Asignación por Prenatal. En paralelo, continúa el pago de jubilaciones y pensiones mínimas, así como las asignaciones AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos los montos incorporan el incremento por movilidad del 2,08%.
Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos finalizados en 8 y 9 perciben este viernes su haber junto con el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones mínimas
En el caso de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este viernes cobran los titulares con documentos finalizados en 4. También en este caso, el pago incluye el bono extraordinario de 70 mil pesos.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Continuando con las asignaciones, este viernes cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos terminan en 4.
Asignación por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 4 también perciben su prestación este viernes.
Asignación por Prenatal
Este viernes concluye el pago de la Asignación por Prenatal. Los titulares con documentos finalizados en 8 y 9 reciben su prestación correspondiente, completando así el cronograma de noviembre para este beneficio.