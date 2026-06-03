Amplia aceptación de la propuesta de financiamiento de la provincia en Agroactiva

En el marco de la muestra agroindustrial que se realiza en Armstrong, el gobierno entrerriano acompaña con subsidio de tasa de interés el acceso al financiamiento destinado a inversiones de capital.
Aceptación de la propuesta de financiamiento en Agroactiva. En el marco de la muestra agroindustrial que se realiza en Armstrong, el gobierno entrerriano acompaña con subsidio de tasa de interés el acceso al financiamiento destinado a inversiones de capital.
El hecho se concretó a través del convenio firmado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y el gerente del Banco de Entre Ríos, Miguel Pacher.
La exposición se extenderá hasta el sábado en el predio ferial de la ciudad santafesina. El ministro puso en valor que "nos involucramos en la propuesta ya que se trata de una buena opción para que los productores sumen herramientas de trabajo bajo condiciones convenientes". Y Pacher, por su parte, aportó que "estamos en Agroactiva con líneas atractivas; ya hay muchas operaciones en marcha, lo que expresa la amplia aceptación y el interés del sector".
El ejecutivo detalló que la línea de crédito está destinada a compra de maquinaria; y con el subsidio del Gobierno de la Provincia, el mismo banco y los fabricantes el beneficiado obtiene una tasa final desde el 19,44 por ciento; que varía según los plazos.
La propuesta es en pesos; con tasa fija a un plazo de 24 y 36; y variable si se extiende a 48 meses. El monto máximo a otorgar es el 70 por ciento del valor del bien, con IVA incluido) y sin superar los 300 millones. La amortización es semestral irregular. Y el cupo total llega a los 12.500 millones.