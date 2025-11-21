Mariano Werner va por el liderazgo en el TC Pick Up en un fin de semana clave

El entrerriano llega a La Plata como escolta de Agustín Canapino en la Copa y buscará achicar la diferencia en la anteúltima cita de la temporada. Habrá 19 camionetas en pista y regresos destacados.
El TC Pick Up disputará este fin de semana su 10ª y penúltima presentación de la temporada 2025 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, y la ACTC dio a conocer la nómina oficial de inscriptos.
En total, habrá 19 camionetas habilitadas, con una particularidad respecto de la última competencia en San Nicolás. La gran novedad es el regreso de Franco De Benedictis, quien vuelve a la categoría con una Ford Ranger 0km del SAP Team.
Su última participación oficial dentro del ámbito de la ACTC fue el 12 de febrero de 2023, cuando corrió en el TC Pista en Viedma con una Dodge GTX de la misma escudería. Desde entonces estuvo alejado de las pistas y ahora confirma su retorno.
La actividad oficial se desarrollará entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, con entrenamientos, clasificación, series y la Final. Se trata de la penúltima fecha de la Copa de Oro, por lo que al término de la carrera se conocerán los clasificados al minitorneo y los “3 de último minuto”.
El objetivo del entrerriano: descontar puntos
Actualmente, Agustín Canapino (Chevrolet S10) lidera la Copa con 102,5 puntos. Su inmediato perseguidor es Mariano Werner (Toyota Hilux), quien se ubica a solo 10,5 unidades del arrecifeño y llega a La Plata con grandes chances de recortar la diferencia.
Por detrás aparecen Juan José Ebarlín (Toyota Camry) a 18; Ignacio Faín (Ford Ranger) a 28; Germán Todino (Toyota Hilux) a 30 —y aún debe la victoria—; Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) a 30,5; y Andrés Jakos (Toyota Hilux) a 40. Para Werner, el fin de semana representa una oportunidad clave para presionar en la recta final del campeonato.
Los “3 de último minuto” se ubican así: Mauricio Lambiris (Ford Ranger), 8° a 41 puntos de Canapino; Tomás Abdala (Ford Ranger), 11° a 52,5; y Diego De Carlo (VW Amarok), 13° a 55,5.
Inscriptos
Gianini (F)
Mazzacane (VW)
Werner (Ty)
Jakos (Ty)
Rodríguez (Ty)
Abdala (F)
Lambiris (F)
Todino (Ty)
Jack (R)
Canapino (Ch)
Impiombato (Ty)
Martínez (Ch)
Valle (Ch)
De Carlo (VW)
Palazzo (Ty)
De Benedictis (F)
Faín (F)
Castro (Ty)
Ebarlín (Ty)