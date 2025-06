"Cuando no se hacen las cosas bien no me sorprende", dijo Werner tras romper dos motores

Mariano Werner (36 años) tuvo un fin de semana para el olvido en Posadas: clasificó 34° el sábado y el domingo abandonó la serie y la Final por problemas en el motor.

Con este mal paso del entrerriano en la 7ª fecha del Turismo Carretera, el tricampeón de la “máxima” se cayó de la zona de clasificación a la Copa de Oro y quedó 18° en el campeonato a 10 puntos del puesto 12°, cuando restan 3 fechas para el cierre de la Etapa Regular.

El Zorro venía de ganar todo lo que hubo en juego en la fecha pasada en Córdoba. Pero en la tierra colorada perdió el rumbo. En clasificación quedó 34° a 1s262 del poleman Otto Fritzler (Toyota Camry). "No tuvimos ninguna virtud en nada, así como hicimos una buena lectura para lo que fue Cabalén, donde el auto era excelente en los rápidos, traccionando y frenando, acá no tuvimos nada”, reconoció el tricampeón de TC ante SoloTC.

El domingo largó 12° en su serie, pero cumplida la 2° vuelta tuvo que abandonar por la rotura de una leva en el motor, según le contó a este medio. Con la penalización debió partir desde el fondo del pelotón la Final, en el cajón 51 de los 53 participantes. Apenas llegó a dar un giro y debió ingresar a boxes por otra rotura de motor.

“Cuando no se hacen las cosas bien no me sorprende que pase esto”, le dijo Werner a SoloTC a minutos de bajarse el Ford Mustang, dejando entrever que la rotura fue por error humano.

Con este mal paso, Werner quedó 18° en el campeonato a 10 puntos del puesto 12°, cuando restan 3 fechas para el cierre de la Etapa Regular. La próxima cita teceísta será el 12 y 13 de julio en Concepción del Uruguay.