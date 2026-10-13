Velada de boxeo en el Club Paracao: cinco púgiles locales subirán al ring

REDACCIÓN ELONCE
El Club Paracao realizará este viernes 16 de octubre una nueva velada de boxeo con representantes de distintos gimnasios de Paraná. Wenceslao Mansilla, organizador y entrenador, brindó a Elonce detalles del evento, que incluirá un debut amateur y una pelea femenina.
La velada de boxeo en el Club Paracao se realizará este viernes 16 de octubre en Paraná, con una programación de entre 10 y 12 combates que reunirán a deportistas de diferentes gimnasios de la ciudad. La jornada marcará la décima edición organizada por la institución y contará con cinco representantes de la escuela Team Peligro, entre ellos el entrenador Mateo Villagra, quien debutará oficialmente como boxeador amateur.
Wenceslao Mansilla, organizador del encuentro y entrenador del Club Paracao, dialogó con Elonce sobre los preparativos de la competencia y destacó el entusiasmo de los deportistas que participarán de la jornada.
“Los chicos están entrenando, están muy motivados. Hay cinco boxeadores amateur de la escuela del Team Peligro del Club Paracao que van a participar y subir al ring”, expresó Mansilla durante la entrevista.
Un debut especial y cinco representantes del club
Uno de los principales atractivos de la noche será la primera presentación oficial de Mateo Villagra, quien habitualmente se desempeña como profesor de boxeo en la institución.
“El profe Mateo Villagra va a estar subiendo y haciendo su debut como boxeador amateur, así que estamos todos pendientes de eso”, destacó el entrenador.
Además de Villagra, representarán al Team Peligro Walter González, Bruno, Lucio y Marcos. Los cinco deportistas forman parte de la escuela de boxeo que funciona en las instalaciones del Club Paracao.
Entre 10 y 12 peleas con boxeadores de Paraná
Mansilla explicó que la programación incluirá enfrentamientos de diferentes categorías y pesos, con la participación de representantes de varias escuelas de boxeo de la capital entrerriana.
“En total van a ser entre 10 y 12 peleas, la mayoría disputada entre boxeadores de la ciudad de Paraná, de distintos gimnasios”, detalló.
El organizador también valoró la participación de diferentes instituciones deportivas. “Eso nos pone muy contentos, ya que van a participar la mayoría de las escuelas. Nos hubiese gustado que participen todos, pero a veces no se puede coincidir con los rivales”, señaló.
Habrá boxeo femenino y distintas categorías
La velada contará con combates desde la categoría de 55 kilogramos hasta la división de peso pesado, lo que permitirá observar enfrentamientos entre deportistas de diferentes características físicas y trayectorias.
Entre las peleas programadas se destacó un combate de boxeo femenino, que enfrentará a una representante del Team Saavedra del Club Universitario con una boxeadora del gimnasio Motobox, de Motoneta Dehan.
“Van a estar desde los 55 kg hasta la categoría pesado. Distintas peleas de diferentes categorías, pero en ese margen”, explicó Mansilla.
La décima velada organizada por el Club Paracao
El entrenador recordó que la escuela de boxeo funciona en la institución desde 2020 y que, desde entonces, sus integrantes participaron en competencias tanto dentro como fuera de Paraná.
“Esta va a ser la décima velada que vamos a organizar acá en el club. Estamos dictando boxeo y está el gimnasio instalado desde el año 2020”, manifestó.
En ese sentido, destacó la importancia de organizar competencias en las propias instalaciones, donde los deportistas pueden contar con el acompañamiento de familiares, amigos y compañeros.
“Lo importante es hacerlo también en casa y que puedan acompañar tanto los familiares de los boxeadores como el público en general”, sostuvo.
La emoción de pelear frente a familiares y amigos
Mansilla, quien también tuvo una trayectoria como boxeador, recordó lo que significaba competir ante el público local y aseguró que esa experiencia tenía un valor especial para los jóvenes deportistas.
“Yo creo que es una satisfacción muy grande. A mí me pasó como boxeador también el hecho de sentir algo muy especial cuando uno podía pelear en su casa”, expresó.
Además, remarcó el acompañamiento del entorno cercano como uno de los aspectos más importantes de estas jornadas. “El hecho de que participe toda la gente que conocés, tu familia, tus amigos, es algo muy importante”, agregó.
El vóley Sub-18 estará a cargo de la cantina
La jornada también tendrá un componente de colaboración entre las disciplinas deportivas de la institución. Las integrantes del equipo femenino de vóley Sub-18 serán las encargadas de administrar la cantina durante el evento.
Según explicó Mansilla, las jóvenes se encuentran preparando su participación en un importante torneo previsto para noviembre, por lo que la actividad representará una oportunidad para acompañar sus objetivos deportivos.
Por otra parte, el organizador confirmó que el pesaje de los boxeadores se realizará el mismo viernes, a las 20, como parte de los preparativos de la competencia.