Uno por uno: los campeones del fútbol argentino 2025 y los clasificados a copas

Estudiantes le ganó 2-1 a Platense y se consagró campeón del Trofeo de Campeones este sábado en el Estadio Único de San Nicolás. Y, tras esta definición, se cerró oficialmente la temporada 2025 de la Primera División del fútbol argentino, que tuvo a un total de cinco equipos ganadores de un título.

Abajo, cómo se resolvieron todos los trofeos que se disputaron en la Primera en este año y los 13 clasificados a las copas internacionales del 2026 (Libertadores y Sudamericana).

Todos los equipos que levantaron un título en la Primera División en este 2025

Torneo Apertura: Platense

Platense venció por 1-0 a Huracán en la final del Apertura el 1 de junio y fue el primer campeón en esta temporada 2025 de la Primera División. Ese título lo clasificó a la Libertadores 2026 y al Trofeo de Campeones, donde cayó ante Estudiantes este sábado justamente.

Torneo Clausura: Estudiantes

Estudiantes, que se repuso tanto en el partido como en la tanda, venció por 5-4 en los penales a Racing y se consagró campeón del Clausura, ganándose así el pasaje a la fase de grupos de la Libertadores 2026 y al Trofeo de Campeones, que también se lo llevó para su vitrina.

Trofeo de Campeones: Estudiantes

Con un doblete de Lucas Alario, el Pincha le ganó esta final a Platense por 2-1, otra vez, de manera agónica, porque se encontró con el tanto ganador ya en tiempo adicional y después de que haya sido el Calamar el que abriera el marcador. Fue el título N°19 para los de La Plata en su historia.

Y podrían haber tres más, porque al haber ganado esta copa se clasificó para otras tres finales el próximo 2026: laSupercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones, los tres títulos (los primeros dos ya estaban creados, pero el tercero es nuevo) que se pondrán en juego el próximo año. No será poca cosa para el Pincha, que el próximo año podrá alcanzar a San Lorenzo (22) en la tabla de máximos campeones del fútbol argentino.

Campeón de Liga: Rosario Central

Rosario Central se consagró campeón de Liga tras haber sido el equipo que más puntos cosechó en la tabla anual de este 2025 (66 unidades). Este título causó mucha polémica porque fue entregado en las oficinas de la Liga Profesional, en Puerto Madero, el jueves 20 de noviembre al mediodía, y no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF de este 2025, en donde solo aparecían tres títulos: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, que enfrenta a los ganadores de ambos certámenes, o, si este fuera el mismo equipo, al único ganador con el vencedor de un partido desempate entre los subcampeones de ambas competencias.

Esa polémica se atenuó aún más cuando Estudiantes, el primer equipo en enfrentar a Rosario Central tras este título, le hizo un pasillo de espaldas en forma de protesta.

Campeón de la Supercopa Internacional: Vélez

Vélez fue el campeón de la Supercopa Internacional 2024, que se disputó el 8 de julio de este 2025, tras haber vencido por 2-0 a Estudiantes. El Fortín jugó este título a partido único por haber sido el equipo que más puntos cosechó en la tabla anual el año pasado y el Pincha lo disputó porque fue el ganador del Trofeo de Campeones 2024, venciéndolos a los de Liniers justamente, por 3-0, el 21 de diciembre de ese año.

Campeón de la Supercopa Argentina: Vélez

Unos meses después de ganar la Supercopa Internacional, Vélez levantó también la Supercopa Argentina 2024: fue el 6 de septiembre de este 2025, tras haber vencido por 2-0 a Central Córdoba. El Fortín se clasificó a este título a partido único por haber sido el campeón de la Liga Profesional 2024, mientras que el Ferroviario lo hizo por haber ganado la Copa Argentina de ese año.

Campeón de la Copa Argentina: Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia fue el campeón de la Copa Argentina tras haberle ganado la final a Argentinos Juniors por 5-3 en los penales (2-2 en tiempo regular) el 5 de noviembre de este año. Ese título lo clasificó a la Libertadores 2026 y a la Supercopa Argentina 2025, que disputará el próximo año ante el campeón del Trofeo de Campeones de este año (Estudiantes).

Todos los clasificados a las copas internacionales 2026

A la Copa Libertadores (7)

Rosario Central (1° de la tabla anual, va a la fase de grupos)

Boca (2° de la tabla anual, va a la fase de grupos)

Argentinos Juniors (3° de la tabla anual, jugará la segunda ronda de la fase previa)

Platense (campeón del Apertura, va a la fase de grupos)

Estudiantes (campeón del Clausura, va a la fase de grupos)

Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina, va a la fase de grupos)

Lanús (a pesar de haber finalizado 8° en la tabla anual, se metió por haber sido el campeón de la Copa Sudamericana. También va a la fase de grupos)

A la Copa Sudamericana (6)

River (4° de la tabla anual)

Racing (5° de la tabla anual)

Riestra (6° de la tabla anual)

San Lorenzo (7° de la tabla anual)

Tigre (9° de la tabla anual)

Barracas (10° de la tabla anual) (Olé)