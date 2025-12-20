Estudiantes lo dio vuelta y se quedó con el Trofeo de Campeones: video de los goles

Estudiantes venció 2-1 a Platense gracias a un doblete de Lucas Alario para dar vuelta el marcador. Franco Zapiola había adelantado al Calamar.
Estudiantes se quedó con el Trofeo de Campeones 2025 tras imponerse 2-1 en San Nicolás ante Platense en la tarde de este sábado.
Franco Zapiola había adelantado al Calamar en la primera mitad, pero en el complemento el delantero Lucas Alario se convirtió en la gran figura al comvertir un doblete en el tramo final del partido para darlo vuelta.
De esta manera, el Pincha cerró un año soñado con dos títulos en siete días, además de asegurarse su participación en la Copa Libertadores 2026.
Incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO: ESTUDIANTES CAMPEÓN!
90 MINUTOS: ¡GOL DE ESTUDIANTES!
A lo Pincha. Lucas Alario selló la remontada a la salida de una pelota detenida para darle la ventaja a su equipo en el cierre del partido.
81 minutos: cambio tardío en Platense
Finalmente, Franco Baldasarra entró por Ignacio Schor y Nicolás Orsini reemplazó a Guido Mainero
78 MINUTOS: ¡GOL DE ESTUDIANTES!
72 minutos: cuarto cambio en Estudiantes
Lucas Alario por Cristian Medina.
69 minutos: Leonel Picco rompió la monotonía
El volante ejecutó una volea en la puerta del área que se fue por encima del travesaño.
67 minutos: dos cambios en Platense
Franco Zapiola y Tomás Silva dejaron la cancha para permitir los ingresos de Franco Minerva y Edgar Elizalde. Además, Raúl Lozano había entrado por Juan Saborido después del primer gol del partido.
62 minutos: Eduardo Domínguez pateó el tablero
El DT de Estudiantes metió tres cambios con los ingresos de José Sosa, Eric Meza y Fabricio Pérez por Román Gómez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos.
53 minutos: Platense estuvo muy cerca del segundo gol
Guido Mainero falló en la definición frente a Muslera y mandó su derechazo a centímetros de un palo.
49 MINUTOS: ¡GOL DE PLATENSE!
Franco Zapiola, un ex Estudiantes, hizo cumplir la ley del ex con un remate a la altura de la medialuna que se filtró en la valla de Fernando Muslera.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
48 minutos: Saborido, amonestado
El defensor de Platense cometió una falta a destiempo sobre Cetré y se llevó la cartulina.
42 minutos: de mayor a menor en San Nicolas
Luego de un atractivo comienzo, el partido entró en una meseta sin llegadas a las áreas.
31 minutos: Ezequiel Piovi, amonestado
El volante de Estudiantes derribó a Ignacio Schor en mitad de cancha y fue sancionado con la amarilla.
24 minutos: Tomás Silva, amonestado
El defensor de Platense recibió la amarilla por una falta a Joaquín Tobio Burgos.
14 minutos: llegó la respuesta del Calamar
El intento de Schor careció de potencia y terminó en las manos de Muslera.
10 minutos: bomba a distancia y casi blooper
Federico Losas intentó contener un disparo desde más de 30 metros, la pelota se le escapó y la controló en dos tiempos.
7 MINUTOS: ¡ESTUPENDA ATAJADA DE LOSAS!
El arquero de Platense despejó un potente remate de Edwuin Cetré hacia un costado.
¡EMPEZÓ LA FINAL!
Formaciones confirmadas
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez; Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Franco Zapiola, Guido Mainero, Ignacio Schor; y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino