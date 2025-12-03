Unión de Crespo se consagró campeón del básquet femenino APB: ganó la serie con una actuación estelar de Sofía Wolf

REDACCIÓN ELONCE
En una serie intensa y emocionante, Unión de Crespo se consagró campeón del básquet femenino APB, con el regreso triunfal de Sofía Wolf, quien brilló en su vuelta al club donde nació deportivamente. "Quiero estar acá, lo hago por amor", declaró a Elonce.
La Primera División del femenino tuvo su definición y Unión de Crespo se consagró campeón del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino tras derrotar a Estudiantes de Paraná 62 a 58. El título tuvo un condimento especial: la vuelta de Sofía Wolf, multicampeona nacional y exjugadora de la selección argentina, quien regresó a su ciudad para vivir una consagración cargada de emoción.
“Es un montonazo porque es donde di mis primeros pasos. Vivir esto hoy es algo increíble”, expresó Wolf en diálogo con Elonce. La jugadora no solo volvió a competir, sino también a sentir desde su rol de entrenadora. “Queríamos hacer crecer el básquet femenino y mostrarle a las jugadoras más chiquitas que hay futuro en este deporte”.
Para Wolf, reencontrarse con sus compañeras fue una experiencia única: “Volver a juntarnos y jugar juntas es hermoso”.
Del profesionalismo al punto de quiebre
Wolf fue campeona del Federal con Talleres, multicampeona de Liga con Berazategui, jugó de la selección argentina y estuvo a paso de Europa. “Tuve que parar. Mi cuerpo me lo pidió, sobre todo por la cabeza. Estaba en mi mejor momento deportivo, pero mi cuerpo me dijo hasta acá porque así no puede seguir”.
La jugadora explicó que las presiones eran propias: “Presiones mías, de autoexigencia. No sabía manejarlas mentalmente.” Estaba por viajar a China con la selección y luego a Croacia para jugar Eurocopa. Sin embargo, el freno fue inevitable: “Me lo reproché en su momento, pero con el tiempo fui aprendiendo todo lo que me enseñó eso”.
El amor por el básquet como motor del renacer
Hoy, Wolf vive una etapa completamente distinta: “Creo que hoy disfrutarlo de esta manera no tiene precio. Me siento otra persona, otra jugadora”. Confesó que el básquet siempre fue su refugio: “Siempre me salvó de un montón de cosas. Era donde me sentía bien, donde me sentía libre y me olvidaba de todos los problemas”.
El cariño por el club también fue determinante: “Siempre me abrió las puertas. Hoy tengo ganas de que devolver un poquito ese cariño porque lo elijo, porque quiero estar acá y porque lo hago por amor. Me lo dice el corazón”.
Con su gente, en su ciudad y con una sonrisa renovada, Sofía Wolf volvió a levantar un título con el club de sus raíces.