 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino

Unión de Crespo se consagró campeón del básquet femenino APB: ganó la serie con una actuación estelar de Sofía Wolf

En una serie intensa y emocionante, Unión de Crespo se consagró campeón del básquet femenino APB, con el regreso triunfal de Sofía Wolf, quien brilló en su vuelta al club donde nació deportivamente. "Quiero estar acá, lo hago por amor", declaró a Elonce.

3 de Diciembre de 2025
Wolf había jugado en Unión de Crespo hasta los 14 años.
Wolf había jugado en Unión de Crespo hasta los 14 años. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En una serie intensa y emocionante, Unión de Crespo se consagró campeón del básquet femenino APB, con el regreso triunfal de Sofía Wolf, quien brilló en su vuelta al club donde nació deportivamente. "Quiero estar acá, lo hago por amor", declaró a Elonce.

La Primera División del femenino tuvo su definición y Unión de Crespo se consagró campeón del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino tras derrotar a Estudiantes de Paraná 62 a 58. El título tuvo un condimento especial: la vuelta de Sofía Wolf, multicampeona nacional y exjugadora de la selección argentina, quien regresó a su ciudad para vivir una consagración cargada de emoción.

Es un montonazo porque es donde di mis primeros pasos. Vivir esto hoy es algo increíble”, expresó Wolf en diálogo con Elonce. La jugadora no solo volvió a competir, sino también a sentir desde su rol de entrenadora. “Queríamos hacer crecer el básquet femenino y mostrarle a las jugadoras más chiquitas que hay futuro en este deporte”.

Para Wolf, reencontrarse con sus compañeras fue una experiencia única: “Volver a juntarnos y jugar juntas es hermoso”.

Unión de Crespo se consagró campeón del básquet femenino APB

Del profesionalismo al punto de quiebre

Wolf fue campeona del Federal con Talleres, multicampeona de Liga con Berazategui, jugó de la selección argentina y estuvo a paso de Europa. “Tuve que parar. Mi cuerpo me lo pidió, sobre todo por la cabeza. Estaba en mi mejor momento deportivo, pero mi cuerpo me dijo hasta acá porque así no puede seguir”.

La jugadora explicó que las presiones eran propias: “Presiones mías, de autoexigencia. No sabía manejarlas mentalmente.” Estaba por viajar a China con la selección y luego a Croacia para jugar Eurocopa. Sin embargo, el freno fue inevitable: “Me lo reproché en su momento, pero con el tiempo fui aprendiendo todo lo que me enseñó eso”.

El amor por el básquet como motor del renacer

Hoy, Wolf vive una etapa completamente distinta: “Creo que hoy disfrutarlo de esta manera no tiene precio. Me siento otra persona, otra jugadora”. Confesó que el básquet siempre fue su refugio: “Siempre me salvó de un montón de cosas. Era donde me sentía bien, donde me sentía libre y me olvidaba de todos los problemas”.

El cariño por el club también fue determinante: “Siempre me abrió las puertas. Hoy tengo ganas de que devolver un poquito ese cariño porque lo elijo, porque quiero estar acá y porque lo hago por amor. Me lo dice el corazón”.

 

Con su gente, en su ciudad y con una sonrisa renovada, Sofía Wolf volvió a levantar un título con el club de sus raíces.

Temas:

Básquet Campeón Crespo Sofía Wolf Jugadora Union de Crespo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso