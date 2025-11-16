 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Unión Agrarios y Unión de Crespo igualaron en la primera final en Paraná Campaña

El local remontó el marcador tras el gol inicial de Víctor Gassmann, y dejó abierta la serie para el próximo domingo en Crespo. Si vuelven a igualar, habrá suplementario de 30 minutos.

16 de Noviembre de 2025
Unión Agrarios y Unión de Crespo igualaron en la primera final.
Unión Agrarios y Unión de Crespo igualaron en la primera final. Foto: Tomás Rupp

El local remontó el marcador tras el gol inicial de Víctor Gassmann, y dejó abierta la serie para el próximo domingo en Crespo. Si vuelven a igualar, habrá suplementario de 30 minutos.

Unión Agrarios Cerrito y Unión de Crespo igualaron 1-1 en la final de ida del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El duelo se jugó este domingo en cancha de Unión Agrarios bajo el arbitraje de Maximiliano Clauss.

 

El elenco crespense golpeó primero cuando Víctor Gassmann conectó de cabeza la red un tiro de esquina lanzado desde la izquierda por Ríos. Iban 13’ del período inicial.

 

A los 30’ de la misma etapa llegó la igualdad del local. Miguel Ferreyra desniveló por izquierda, metió un centro pasado al segundo palo, donde Barinaga asistió a Marcos Rodríguez quien definió cruzado.

La revancha será el venidero domingo en Crespo. En caso de igualdad, la final pasará a un suplementario de 30 minutos, señala Desde Entre Ríos.

 

Síntesis

Cerrito: Emanuel Jacob; Jonathan Ferreyra, A. Yaryez, Lucas Villagra, A. Dalmaso; Marcos Rodríguez (A. González), E. Benítez, Enzo Barinaga, Miguel Ferreyra, Matías Martínez; Franco Omarini. DT: E. Zampieri.

 

Unión: Eduardo Ramírez; José Donda, Víctor Gassmann, E. Martínez, Jeremías Vergara; Joaquín Ríos (N. Baroli), S. Prediger, Pablo Rodríguez (Mauro Silva), A. Medrano, Ulises Yancovich (Lucas González); Lautaro Osuna. DT: M. Zapata.

 

Goles: 13’pt Víctor Gassmann (U); 30’pt Marcos Rodríguez (C).

Amonestados: J. Ferreyra, Villagra y M. Martínez (C); Yancovich, Medrano, P. Rodríguez y Silva (U).

Árbitro: Maximiliano Clauss.

Estadio: “Presidente Jacob” de Agrarios.

Temas:

Paraná Campaña
