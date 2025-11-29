Úbeda confirmó los convocados de Boca para recibir a Argentinos

El DT Xeneize mantiene los mismos 24 futbolistas para enfrentar al Bicho en los cuartos de final del Torneo Clausura. Alan Velasco no integra la nómina.
Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, repitió la fórmula y convocó a los mismos 24 futbolistas que consiguieron la victoria por 2-0 ante Talleres de Córdoba para enfrentar este domingo a las 18:30 a Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Xeneize llega a este partido con el objetivo de continuar su marcha en el torneo, pero también con la presión de mejorar su rendimiento frente a un rival que, hasta el momento, le ha complicado en 2025.
El equipo de Úbeda no sufrió grandes modificaciones en cuanto a convocados. Sin embargo, a lo largo de la semana, el entrenador se dio un lujo: entrenó con todo el plantel a disposición, ya que el atacante Alan Velasco se recuperó de una distensión en su rodilla derecha y trabajó a la par de sus compañeros. No obstante, el exjugador de Independiente no integra la lista de convocados para este encuentro. A pesar de su buena recuperación, Velasco deberá esperar para volver a la acción.
Recuperación de jugadores clave
Una de las buenas noticias para el Xeneize fue la recuperación de jugadores clave como el defensor Lautaro Di Lollo y el mediocampista Rodrigo Battaglia, quienes fueron fundamentales en la victoria ante Talleres. Di Lollo, quien fue titular en el último encuentro, y Battaglia, que ingresó a los 83 minutos, fueron importantes en el esquema de Úbeda. Ambos jugadores tuvieron una excelente semana de entrenamientos y se mantienen en la nómina de convocados para este crucial partido. La confianza de Úbeda en estos futbolistas se reflejó en su continuidad en la lista.
“El nivel del equipo es muy bueno, y la competencia interna está fuerte, lo que ayuda a mejorar día a día. Por eso, mantener a estos jugadores en la lista es una decisión estratégica”, comentó el entrenador Xeneize. Úbeda se muestra satisfecho con el nivel de sus dirigidos, quienes han trabajado intensamente para mantener la solidez defensiva y la agresividad ofensiva que mostraron en el último partido frente a Talleres.
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!
🆚 Argentinos Jrs.
🗓 Domingo 30/11
🕙 18:30
🏟 La Bombonera
💻 @elcanaldeboca#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/QypXOI2PNt— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 29, 2025
Desafío ante Argentinos Juniors
El encuentro contra Argentinos Juniors no será fácil para Boca. El Bicho, dirigido por Nicolás Diez, ha mostrado un rendimiento notable en el Torneo Clausura, y Boca no le pudo ganar en sus dos enfrentamientos de 2025. El primer duelo, jugado en la Bombonera, terminó en empate sin goles, mientras que en el segundo enfrentamiento, en La Paternal, se repitió el resultado. Argentinos, subcampeón de la Copa Argentina, acumula 57 puntos en la clasificación, cinco menos que Boca, y se ha mostrado como uno de los equipos más sólidos de la temporada.
El Xeneize, por su parte, buscará mejorar el rendimiento en los clásicos de 2025 y tratar de sacar ventaja de la localía. El equipo de Úbeda espera comenzar el duelo con la siguiente formación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. (Con información de TyC Sports)