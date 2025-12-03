Turismo Carretera: mercado de pases al rojo vivo antes de la definición de campeonato

El Turismo Carretera no da respiro. Tras el paso por Toay, la “máxima” se encamina hacia el Gran Premio Coronación que se disputará el 6 y 7 de diciembre en el autódromo de La Plata.

Sin embargo, la actividad en los talleres y las oficinas de la ACTC es tan intensa como en la pista. El mercado de pases para 2026 se adelantó y generó noticias que sacudieron el ambiente. A continuación, un repaso por las novedades más importantes de la semana.

Gianini prueba el Mustang y apunta al 2026

Juan Pablo Gianini (47 años) no quiere perder tiempo y ya planifica su actividad inmediata. El piloto de Salto probó en La Plata con el flamante Ford Mustang que armó el JPG Racing. La intención de “Juampi” es sumar kilómetros y trabajar en la puesta a punto para concretar su 2ª participación de la temporada en el TC. Este ensayo es clave para evaluar el rendimiento del auto de Nueva Generación de cara a la última fecha del año y proyectar el 2026, donde volverá a tiempo completo.

Bombazo: Landa correrá con Camaro en el LRD

Uno de los movimientos más fuertes del mercado de pases involucra a Marcos Landa. El piloto uruguayo confirmó su desvinculación de la estructura actual para sumarse al LRD Performance en la temporada 2026. Esta confirmación despeja una de las grandes incógnitas de los boxes y posiciona al equipo de Diego De Carlo como un actor fuerte para el próximo torneo.

Álvarez y Palazzo: nuevos rumbos confirmados

El mercado sigue activo con dos pases confirmados que renuevan las esperanzas de sus protagonistas. Por un lado, Santiago Álvarez anunció que dejará el Canning Motorsport al finalizar el torneo para integrarse al Uranga Racing en 2026, buscando recuperar protagonismo con la atención de la familia tandilense. Casi en simultáneo, se oficializó que Hernán Palazzo se desvinculará del Coiro Racing Team; el pinamarense ya tiene butaca asegurada en el Pradecon Racing, una de las estructuras que más creció en este último año, para manejar el Toyota Camry que liberó Otto Fritzler con su incorporación al Prestige Auto Racing Team.

De la Iglesia vende y busca cambiar de marca

Rodolfo Di Meglio, propietario del Di Meglio Motorsport, le confirmó a SoloTC una novedad importante respecto al futuro de Lautaro de la Iglesia: el piloto neuquino puso en venta el Dodge Challenger que utiliza actualmente y solicitará a la ACTC el cambio de marca.

Si bien todavía no hay una definición sobre con qué auto correrá, hay una certeza: no será con Dodge. Una vez que la entidad presidida por Hugo Mazzacane defina la marca, el equipo iniciará la construcción del modelo nuevo.

Para el próximo torneo, el equipo ya tiene confirmada la atención del Challenger de Juan Martín Trucco, sumará el Ford Mustang de Gastón Ferrante y continuará con el asesoramiento técnico a los Chevrolet Camaro del LRD Performance (acuerdo cerrado con Diego De Carlo).

El ambicioso plan del RV Racing

El RV Racing no se conforma y apuesta fuerte al crecimiento institucional para el próximo año. La estructura liderada por Roberto Valle proyecta poner en pista 4 autos, consolidando una presencia masiva tanto en el Turismo Carretera como en el TC Pick Up. El objetivo es mantener la competitividad y ofrecer un servicio integral a sus pilotos, optimizando recursos y logística. Con este plan, el equipo busca afianzarse definitivamente como una de las escuderías “top” dentro del universo teceísta.