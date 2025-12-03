Se define la Copa de Oro del Turismo Carretera en La Plata con 49 inscriptos: los horarios en TV

El Turismo Carretera disputará este fin de semana la última fecha del campeonato 2025 en el autódromo de La Plata, donde se definirá el campeón. El detalle de los horarios de TV y el cronograma para la 5ª y última cita correspondiente a la Copa de Oro RUS.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) llega con 57,5 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), cuando quedan 70,5 en juego (el GP Coronación entrega el 50% más que en una fecha normal).

Solo 3 pilotos pueden pelearle el título al arrecifeño; Mangoni, Matías Rossi (Toyota Camry) y Marcos Landa (Chevrolet Camaro). Ninguno de ellos tiene la victoria reglamentaria.

Canapino llega con ventaja.

Con 49 inscriptos

El Turismo Carretera llega a La Plata este fin de semana con un total de 49 inscriptos para disputar la 15ª y última fecha del campeonato 2025.

En relación a la competencia anterior en Toay se registran 2 altas, Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Sebastián Abella (Toyota Camry).

En tanto que también habrá 2 bajas, Alfonso Domenech (Dodge Challenger) y Jeremías Scialchi (Ford Mustang). Se trata de la definición de la Copa de Oro.

Cronograma para el GP Coronación

El sábado por la mañana habrá 2 tandas de entrenamientos tanto para TC como para TCP. La “telonera” pondrá en pista sus autos a partir de las 8.53 horas, mientras que la “máxima” hará lo propio desde las 11.05 horas, esto último con transmisión de DeporTV y Motorplay. Más tarde, a las 12.10, se desarrollará el 2° entrenamiento del TCP, mientras que desde las 13.20 el TC saldrá nuevamente a pista, actividad que se podrá seguir por Motorplay.

Posteriormente, a las 15.25 iniciará la tanda clasificatoria del TCP con 3 tercios de 8 minutos cada uno, para luego darle lugar al TC que hará lo propio desde las 16.03 con 4 cuartos de 8 minutos cada uno. La franja que va desde las 15.00 hasta las 17.00 se podrá ver a través de DeporTV, TV Pública y Motorplay.

El domingo iniciará temprano con las series de TCP a las 9.15 hs, luego con las de TC a partir de las 10.10 hs. Y terminará con las Finales de la 13ª fecha: el TC Pista correrá a las 12.50, mientras que la “máxima” competirá a las 14.00 horas. La transmisión estará a cargo de DeporTV de 8.00 a 10.00 hs., en tanto que desde las 10.00 hasta las 15.00 hs. tomará la posta la TV Pública.

Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – La Plata

Sábado 6 de diciembre

11.00 a 12.00 – por DeporTV y Motorplay

12.10 a 13.15 – por Motorplay

15.00 a 17.00 – por TV Pública, DeporTV y Motorplay

Domingo 7 de diciembre

8.00 a 10.00 – por DeporTV y Motorplay

10.00 a 15.00 – por TV Pública y Motorplay

Cronograma – TC y TC Pista – La Plata

Sábado 6 de diciembre

8.53 a 9.23 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)

9.28 a 9.58 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)

11.05 a 11.25 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)

11.30 a 11.50 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)

12.10 a 12.40 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo A)

12.45 a 13.15 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo B)

13.20 a 13.50 – 2° Entrenamiento TC (Grupo B)

13.55 a 14.25 – 2° Entrenamiento TC (Grupo A)

15.25 a 15.33 – Clasificación TCP (3° Tercio)

15.38 a 15.46 – Clasificación TCP (1° Tercio)

15.51 a 15.59 – Clasificación TCP (2° Tercio)

16.03 a 16.11 – Clasificación TC (3° Cuarto)

16.16 a 16.24 – Clasificación TC (4° Cuarto)

16.29 a 16.37 – Clasificación TC (1° Cuarto)

16.42 a 16.50 – Clasificación TC (2° Cuarto)

Domingo 7 de diciembre

9.15 a 9.25 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

9.40 a 9.50 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

10.10 a 10.20 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

10.35 a 10.45 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.00 a 11.10 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.50 a 13.30 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)

14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)

Representación por marca

Chevrolet Camaro: 18

Ford Mustang: 14

Toyota Camry: 9

Dodge Challenger: 5

Torino: 3

(Con información de Solo TC).