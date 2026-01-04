 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Jugará la Copa Libertadores

Tras su salida de River, Enzo Pérez jugará en Argentinos Juniors

Tras su salida de River y semanas de incertidumbre, el mediocampista alcanzó un principio de acuerdo para continuar su carrera en Argentinos Juniors. Firmará contrato hasta diciembre de 2026 y volverá a disputar la Copa Libertadores.

4 de Enero de 2026
Enzo Pérez
Enzo Pérez Foto: Google fotos

Tras su salida de River y luego de varias semanas marcadas por la incertidumbre, Enzo Pérez alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Argentinos Juniors. A los 39 años, el mediocampista mendocino continuará su carrera en la máxima categoría del fútbol argentino y volverá a disputar la Copa Libertadores.

 

El experimentado futbolista firmará un contrato que lo vinculará al club hasta diciembre de 2026, tras ponerse de acuerdo en la parte económica.

 

Nicolás Diez, técnico del Bicho, fue clave para concretar la operación. El DT insistió de manera constante para sumar la experiencia y jerarquía del futbolista, lo que llevó a la dirigencia a mejorar la propuesta inicial.

Enzo P&eacute;rez
Enzo Pérez

Enzo Pérez llega en condición de agente libre tras un último año en River con rendimiento irregular.

 

Disputó 38 partidos y fue titular en el cierre de la temporada ante Racing, aunque con el paso de los meses perdió protagonismo en la consideración de Marcelo Gallardo.

A fines de noviembre, Enzo Pérez cerró su segundo ciclo como jugador de River. “Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!“, publicó el Millonario en sus redes sociales para despedirlo.

 

Ahora se sumará a un Argentinos activo en el mercado de pases, que ya aseguró la llegada de Gino Infantino a préstamo desde Fiorentina y está muy cerca de cerrar la incorporación del arquero chileno Brayan Cortés.

Enzo Pérez Fútbol Argentino
