Video muestra el error de Alpine que generó la sanción a Colapinto en el GP de Australia

La sanción a Franco Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 1 se originó por un error operativo del equipo Alpine antes de la largada de la carrera disputada en el circuito callejero de Albert Park, en Melbourne. El piloto argentino recibió una penalización de “stop and go” luego de que un mecánico moviera su auto en la grilla segundos antes del inicio de la competencia.

El incidente ocurrió antes de la vuelta previa. Según se observó en un video difundido tras la carrera, un integrante del equipo francés miró en dos ocasiones su reloj y luego desplazó hacia atrás el monoplaza de Colapinto al considerar que el vehículo estaba mal ubicado en su cajón de salida. La maniobra se realizó frente a un veedor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), lo que derivó en la posterior investigación, publicó Infobae.

ESTO FUE LO QUE PASÓ CON COLAPINTO: un ingeniero de Alpine movió el auto del argentino, cuando ya no podían tocarlos, provocando la sanción en la largada.

Luego de la largada, la Dirección de Carrera comunicó que el piloto argentino estaba bajo análisis por una posible infracción en el procedimiento previo al inicio de la prueba. Más tarde se confirmó la sanción que obligó al corredor bonaerense a ingresar a boxes para cumplir un pase y siga.

Colapinto hizo referencia al episodio tras finalizar la competencia. “Me pusieron un Stop and Go, es una locura”, afirmó el piloto de 22 años. También explicó lo ocurrido desde su perspectiva: “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”.

La carrera y la estrategia del piloto argentino

A pesar de la penalización en las primeras vueltas, Colapinto logró continuar en competencia y completar la prueba en Melbourne. El argentino largó con neumáticos duros y administró el rendimiento de su monoplaza durante gran parte de la carrera.

"UNA PENA EL STOP AND GO", Franco Colapinto habló sobre la penalización que recibió en la largada.

El piloto realizó su única detención en boxes en la vuelta 48, cuando cambió a neumáticos blandos para el tramo final de la competencia. Finalmente, cruzó la meta en la posición 14 con el Alpine A526.

Durante la largada también protagonizó una maniobra para evitar un impacto con el Racing Bulls del piloto Liam Lawson. Tras la carrera, evaluó el desarrollo de la prueba y el resultado final.

“Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tener un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, expresó.

La explicación del equipo Alpine

El director del equipo Alpine, Steve Nielsen, se refirió al error que derivó en la sanción al piloto argentino y asumió la responsabilidad por lo sucedido. “Desafortunadamente, un error operativo por parte de Franco le obligó a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar”, señaló Nielsen en un comunicado difundido por la escudería francesa.

El dirigente también reconoció la responsabilidad del equipo en el episodio. “Esto es algo que, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco, ya que esto estuvo fuera de su control”, agregó.

Inicio de la temporada de Fórmula 1

El Gran Premio de Australia marcó el inicio del campeonato de Fórmula 1. Para Colapinto significó además el comienzo de su primera temporada completa en la categoría.

El piloto argentino había debutado en la Fórmula 1 el 1 de septiembre de 2024 con el equipo Williams en el circuito de Monza, en Italia. Posteriormente se incorporó a Alpine y realizó su presentación con la escudería francesa el 18 de mayo de 2025 en el circuito de Imola.

Por primera vez desde su llegada a la categoría, Colapinto pudo realizar una pretemporada completa, lo que le permitió iniciar el campeonato en condiciones similares a las del resto de los pilotos.

La carrera en Melbourne tuvo como ganador a George Russell, quien encabezó el 1-2 de Mercedes por delante de Kimi Antonelli. El podio lo completó Charles Leclerc con Ferrari.

En el caso de Alpine, el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, logró sumar un punto tras finalizar dentro de los diez primeros puestos.

La próxima fecha del campeonato de Fórmula 1 se disputará el próximo fin de semana con el Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái.