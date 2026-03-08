Videos: la reacción de Russell por la maniobra de Colapinto, su explicación y los “reflejos de gato”

La maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia se convirtió en uno de los momentos más impactantes del arranque de la nueva temporada de Fórmula 1. El piloto argentino protagonizó una reacción espectacular en la largada al esquivar de forma casi milagrosa el auto detenido de Liam Lawson, evitando un choque que pudo haber tenido consecuencias graves.

La escena ocurrió apenas comenzada la carrera en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Colapinto había tenido una buena salida y ya había superado a algunos rivales cuando, de manera inesperada, se encontró con el Racing Bulls del neozelandés detenido en la grilla.

En una fracción de segundo, el piloto argentino reaccionó y pasó entre el monoplaza de Lawson y el muro. La maniobra fue tan ajustada que incluso rozó la pared con la rueda trasera derecha, pero logró evitar el impacto y continuar la carrera.

🏎️ ¡CÓMO SE SALVÓ! Colapinto y los inconvenientes con Lawson en la largada del #AusGP. ▶️ Mirá la 🏁 #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uPYKk355bA — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2026

Una reacción que sorprendió a expertos y campeones

La espectacular maniobra de Franco Colapinto no pasó desapercibida entre analistas y ex pilotos de la Fórmula 1. Uno de los que quedó más impresionado fue Anthony Davidson, ex corredor de la categoría y actual comentarista en Sky Sports F1.

“¡Wow! Es como si tuviera reflejos de gato”, expresó el británico al analizar la secuencia. Luego agregó: “Si ahora lo reproduzco en cámara lenta, miren lo que hace con el volante. Cómo demonios evitó la rueda trasera y el muro es algo que no puedo explicar. Es increíble”.

Davidson continuó con su análisis y admitió que la acción le resultaba difícil de comprender incluso al revisarla repetidamente. “Podría ver eso mil veces. Nunca voy a superar eso. Cómo no hubo un choque ahí”, comentó durante la transmisión.

¡Tremenda reacción de Franco Colapinto para evitar llevarse puesto a Lawson en la largada del #AusGP! Seguí toda la actividad de la Fórmula 1®️ en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/KaDdsiaGWX — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 8, 2026

El análisis de Jenson Button

Otro de los que se refirió a la situación fue el británico Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009. El ex piloto destacó especialmente la capacidad de reacción del argentino en un momento de altísimo riesgo.

“Lo increíble es que no lo ve hasta que está prácticamente encima del auto. ¿Cómo logra frenar tanto? Desde el punto de vista de un piloto, no sé cómo acaba de pasar eso”, analizó Button.

Además, reconoció que la maniobra generó preocupación por el peligro que implicaba. “Eso fue realmente aterrador, esperemos que sea la última vez que veamos algo así”, añadió.

Franco Colapinto manejando el Alpine F1 A526. (Foto: Fórmula Uno)

Qué ocurrió en la largada del Gran Premio

El incidente se produjo segundos después de apagarse las luces en el circuito australiano. Colapinto había acelerado con buen ritmo y ya había ganado posiciones cuando se encontró repentinamente con el vehículo de Lawson prácticamente detenido en la pista.

Ante esa situación inesperada, el argentino debió reaccionar de inmediato para evitar el impacto. Su movimiento con el volante fue decisivo para esquivar el obstáculo y mantener el control del monoplaza.

El margen fue mínimo. El auto pasó entre el Racing Bulls y el muro con apenas centímetros de diferencia, una maniobra que pudo haber terminado en un accidente múltiple si la reacción hubiese sido más lenta.

La reacción de los pilotos del podio

La espectacular acción también generó sorpresa entre los propios pilotos de la Fórmula 1. En la sala previa al podio, donde los tres primeros suelen repasar imágenes de la carrera, el momento volvió a llamar la atención.

George Russell, ganador de la carrera con Mercedes, observaba las imágenes en una pantalla gigante cuando apareció la maniobra de Colapinto. Instintivamente reaccionó como si estuviera al volante, reflejando el riesgo que implicó la situación.

La sorpresa también alcanzó a Charles Leclerc, piloto de Ferrari, y a Kimi Antonelli, compañero de Russell en Mercedes, quienes compartían el repaso de las imágenes antes de la ceremonia del podio.

We all had the same response to Franco's impressive reactions at the start! 🤯 #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Las declaraciones de Colapinto tras la carrera

Tras la competencia, Colapinto reconoció que la situación fue extremadamente peligrosa y que logró evitar el choque por muy poco. “En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam, ya que se quedó detenido en la grilla y, para ser honesto, tuve mucha suerte de poder pasar esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte, la verdad”, explicó.

El piloto argentino también señaló que el incidente pudo haber sido consecuencia de las características de los autos actuales. “Creo que esto puede pasar con estos autos nuevos, pero fue muy peligroso y bastante complicado. Me alegra haber podido superarlo”, afirmó.

Además reveló que el contacto con el muro fue mínimo. “Toqué un poco el muro con mi rueda trasera derecha, pero en general fue solo eso”, detalló.

(Foto: Getty Images).

La mirada hacia el próximo Gran Premio

Más allá del resultado final de la carrera, Colapinto se mostró moderadamente conforme con el rendimiento del equipo y se mostró optimista de cara a la próxima fecha del campeonato.

“El ritmo fue un poco mejor. Creo que en carrera peleamos un poquito más. Podría haberme quedado tirado en la largada por lo cerca que le pasé a Lawson. Por suerte terminamos la carrera”, sostuvo.

También admitió que el equipo deberá seguir trabajando para mejorar el rendimiento. “Creo que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar y ojalá dentro de poco tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, agregó.

(Foto: NurPhoto).

Evaluación del rendimiento del auto

El piloto argentino también dejó una reflexión sobre el comportamiento del monoplaza tras la carrera, en declaraciones difundidas por el equipo Alpine. “A pesar del resultado, pienso que desde donde comenzamos el fin de semana, podemos estar satisfechos de cómo se siente y rinde el coche, especialmente con la puesta a punto de carrera, que es comparable a la de algunos de nuestros rivales de mitad de pelotón”, expresó.

Mientras la espectacular maniobra continúa circulando en redes sociales y en los análisis de la Fórmula 1, todo indica que la reacción de Colapinto en la largada del Gran Premio de Australia seguirá siendo uno de los momentos más comentados del inicio de la temporada.