Anticipan tormentas y ráfagas de viento del este para este domingo en Paraná

Una masa de aire húmedo e inestable continúa alojada sobre el centro y norte de Argentina generando en las últimas horas precipitaciones dispersas y variables en intensidad. En algunas regiones llovió poco y nada, con en el caso de Buenos Aires o el sur de Litoral, mientras que otros sectores del norte argentino como La Rioja, Santiago del Estero o Salta tuvieron marcas muy destacadas que superaron los 50 mm.

Pero la atención meteorológica empezó a correrse hacia la franja oeste del país, en donde a lo largo de este fin de semana se fue gestando un nuevo evento generalizado de tormentas, que tuvo alta probabilidad de alcanzar fuerte a severa intensidad en varias provincias, lo cual motivó una alerta naranja bastante extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

El contexto sinóptico que explica la previsión de este evento meteorológico destacado de este fin de semana en el país, es el ingreso de ya no perturbaciones pequeñas en altura sino de una gran área de bajas presiones conocida como vaguada, publicó Meteored.

Este sistema ingresará de manera muy definida en niveles medios y altos de la troposfera por el oeste argentino, recordando que lo hará sobre una masa de aire que permanece muy húmedo e inestable. En su avance hacia el este, este sistema de altura irá propagando la actividad hacia el este, y también extendiéndola tanto al norte como el sur.

En la misma sintonía descripta según nuestros pronósticos, el Servicio Meteorológico Nacional renovó una alerta de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes a severas, extendiéndose hasta este domingo sobre el norte patagónico y centro de Argentina. La probabilidad de granizo es algo importante a considerar, así como también las potenciales ráfagas superiores a 90 km/h. Y si hablamos de precipitaciones, estas podrán ser muy abundantes, dejando registros de 50 a 90 mm o localmente superiores.

Para el caso de Entre Ríos, no rigen alertas por fenómenos meteorológicos, pero para la capital entrerriana se prevé cielo mayormente nublado por la mañana y hasta 70% de probabilidad de tormentas hacia la tarde noche, con ráfagas vientos del este rotando al noroeste de entre 42 y 50 km/h; y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 28ºC.

Para este lunes, en tanto, para Paraná se anuncia cielo mayormente nublado con ráfagas vientos del este de entre 42 y 50 km/h desde la madrugada y hasta la tarde; con una mínima estimada en 17ºC y una máxima prevista en 29.

Para el martes se prevé cielo algo a parcialmente nublado con marcas terminas que rondarán entre los 19 y 29ºC. Las temperaturas irán en ascenso y hacia el miércoles se pronostica una máxima de 30ºC con cielo mayormente nublado.