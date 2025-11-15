Tras su salida de Patronato, Gabriel Gómez fue confirmado como nuevo entrenador de Almagro

REDACCIÓN ELONCE
El ex técnico de Patronato fue oficializado por Almagro como director técnico para la Primera Nacional. Llegará al equipo bonaerense tras una campaña completa en el conjunto paranaense en la que tuvo un 45 % de efectividad.
El Club Almagro oficializó este sábado la contratación de Gabriel Gómez como su nuevo director técnico para competir en la Primera Nacional, supo Elonce.
La institución tricolor decidió iniciar una renovación deportiva luego de una campaña que concluyó con el equipo en el 16° puesto de la Zona A, solo por encima de Arsenal y Alvarado.
Con su llegada, la dirigencia busca reordenar el proyecto y comenzar a planificar la temporada 2026 con aspiraciones de pelear por el ascenso.
Amplia trayectoria en la Primera Nacional
Gómez, de 52 años y oriundo de Ramallo, cuenta con una extensa experiencia en la categoría. Inició su carrera como entrenador en Defensores y, con el paso del tiempo, dirigió a múltiples clubes del ascenso argentino: Mitre de Santiago del Estero, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Instituto de Córdoba, Independiente Rivadavia, Agropecuario, Alvarado y Patronato, entre otros.
Su vínculo con la Primera Nacional ya acumula cinco temporadas consecutivas. Durante este camino, consolidó un estilo de trabajo enfocado en la intensidad, la promoción de juveniles y la construcción de planteles competitivos para disputar los puestos de clasificación.
Su paso por Patronato y los números
Gómez arriba a Almagro tras una temporada completa al mando de Patronato, donde promovió a varios futbolistas surgidos de las inferiores y logró clasificar al reducido. El equipo paranaense fue eliminado en el primer cruce ante Estudiantes de Río Cuarto.
A lo largo del año, dirigió 35 partidos oficiales: obtuvo 12 triunfos, registró 12 empates y sufrió 11 derrotas, alcanzando un 45,71% de efectividad.
Además, protagonizó una racha destacada de 12 encuentros sin caer como local, uno de los puntos más valorados por la dirigencia tricolor al definir su contratación.
Proyección hacia la temporada 2026
Con la confirmación de Gómez, Almagro comienza a delinear su planificación de cara al próximo torneo. La institución pretende recomponer su rendimiento tras un año irregular y posicionarse entre los aspirantes a los ascensos a la máxima categoría del fútbol argentino.
La experiencia del técnico y su continuidad en la categoría aparecen como pilares del nuevo proyecto deportivo.