Torneo Proyección de softbol juvenil en Paraná: continuó este viernes la competencia

REDACCIÓN ELONCE
El Torneo Proyección de softbol juvenil en Paraná sigue desarrollándose con gran participación de equipos de distintas provincias y actividades en varias sedes deportivas.
El Torneo Proyección de softbol juvenil en Paraná continúa este viernes con una intensa jornada deportiva que reúne a nueve equipos de diferentes puntos del país. La competencia se desarrolla en simultáneo en distintas canchas de la capital entrerriana y forma parte de una instancia clave para el desarrollo de jóvenes deportistas que buscan proyectarse a nivel nacional e internacional.
Uno de los organizadores del certamen, Iván Sacks, destacó la importancia de la convocatoria y el nivel de competencia. “Estamos muy contentos con la presencia de nueve equipos. En este momento están jugando Talleres y Mendoza. También vinieron un combinado de Bahía Blanca, la selección femenina mayor, que se prepara para los Juegos Odesur que se juegan en septiembre”, explicó.
El dirigente subrayó además que este tipo de torneos permite a los jugadores ganar experiencia y medir su rendimiento frente a otros equipos. En ese sentido, remarcó que el objetivo principal es brindar rodaje competitivo y facilitar la observación de entrenadores de cara a futuras convocatorias, incluyendo competencias internacionales como el Mundial U18 en Oklahoma, Estados Unidos.
Competencia en distintas sedes deportivas de Paraná
La actividad del torneo comenzó el jueves por la noche con el partido inaugural entre Don Bosco y ATSA. Desde entonces, los encuentros se distribuyen entre dos escenarios principales: la cancha de Don Bosco y el estadio mundialista “Nafaldo Cargnel”, uno de los espacios deportivos más importantes de la ciudad de Paraná.
Durante la jornada del viernes se disputaron múltiples encuentros de manera simultánea, lo que permitió mantener un ritmo competitivo constante y una gran presencia de público acompañando a los jóvenes deportistas. La organización destacó el buen funcionamiento de la logística y el compromiso de los clubes participantes.
El formato de competencia contempla una fase de grupos en la que los equipos buscan sumar puntos para avanzar a la siguiente instancia. La exigencia deportiva y la paridad entre los conjuntos han sido una de las características más destacadas del certamen.
Definición del torneo y proyección internacional
Según explicó Sacks, este sábado se definirán los equipos clasificados a las instancias finales. “Clasifican tres equipos de cada zona, mañana se cruzan según cómo clasifiquen y el domingo se define al campeón”, detalló el organizador del torneo.
La instancia decisiva promete un alto nivel de competencia, ya que los equipos llegan con un importante rodaje tras varios partidos disputados en pocos días. La expectativa crece tanto en los jugadores como en los entrenadores, que ven en este torneo una oportunidad clave para evaluar el rendimiento colectivo e individual.
El certamen también tiene una fuerte proyección formativa, ya que muchos de los jóvenes participantes forman parte de procesos de selección nacional o regional. En ese sentido, el torneo funciona como una vidriera deportiva fundamental para el desarrollo del softbol juvenil en Argentina.
“Es muy importante para los chicos”, concluyó Sacks, destacando el valor formativo y competitivo de una competencia que ya se consolidó como un espacio clave dentro del calendario deportivo juvenil en Paraná.