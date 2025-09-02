TC: Mariano Werner analiza trabajar con el equipo del Gurí Martínez

Mariano Werner sorteó la mala pasada que le jugó la confiabilidad en la "Etapa Regular" y está entre los doce que van a pelear la Copa de Oro del TC.
El entrerriano atravesó reiteradas desilusiones por las recurrentes fallas de motor, pero el inicio de los playoffs significan un "borrón y cuenta nueva" que no sólo lo emparejan con el resto, sino que lo encuentran con ocho puntos producto de la victoria en Alta Gracia.
Así también lo entendió el paranaense, quien consultado por Campeones señaló que "arranca todo de cero, así que tengo toda la ilusión". El mini-certamen que define al campeón 2025 del TC lo encuentra tercero, sólo por detrás de Agustín Canapino (16) y Marcelo Agrelo (15).
La elección del motor
"Entramos y no vamos a desaprovechar la oportunidad. Vamos a trabajar más que nunca", continuó Werner. Y para el comienzo en San Luis, el próximo 14 de septiembre, junto con el equipo barajan opciones en cuanto al motor que llevará el Ford Mustang.
Según explicó el propio Mariano, una de las alternativas es el impulsor preparado por "Rody" Agut, que pasará por el ‘rolo’ para evaluar su rendimiento. La segunda posibilidad es trabajar con un motor de Guillermo Pianca, tal como hizo en el cierre de la etapa clasificatoria en Buenos Aires.
También podría volver a contar con la atención del Gurí Martínez Competición, escuadra que tiene al hermano del "Supremo" como uno de los preparadores. La decisión se tomará en los días previos a la visita al trazado cuyano.
Refuerzos técnicos y nuevo auto
Al mismo tiempo, el equipo del tres veces campeón concretó en las últimas semanas el ingreso del ingeniero Marcos Laborda, quien colaborará en el área técnica del armado del Mustang. Su incorporación apunta a reforzar un sector clave de cara a los playoffs.
Además, se trabaja intensamente en la finalización de la flamante unidad que busca estrenar Werner en esta etapa decisiva. El plan es someterla a una prueba comparativa en los próximos días, con el objetivo de evaluar si será la elegida para encarar la lucha por la Copa de Oro.