Softbol argentino: reflexiones y desafíos con Luciano Biondi

REDACCIÓN ELONCE
El softbol argentino sigue demostrando su fuerza y ambición. En El Once Deportivo por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Luciano Biondi y Camilo Mazzini compartieron sus experiencias tras un intenso calendario de competencias y la preparación de cara a nuevos desafíos.
El softbol argentino continúa marcando presencia en el circuito internacional y así lo reflejaron Luciano Biondi y Camilo Mazzini en el programa El Once Deportivo. Biondi, jugador de CAE y referente de la selección nacional, fue uno de los protagonistas de la charla tras su reciente participación en Montería, Colombia, donde el equipo argentino consiguió un subcampeonato en condiciones durísimas. “Todavía lo tengo acá, pero son cosas que pasan”, comentó Biondi al recordar la final perdida “en el noveno inning” bajo un calor y humedad extremos.
En diálogo en Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Biondi explicó que hubo jornadas con dos partidos por día por cuestiones meteorológicas. “Llovió torrencialmente, después se terminó jugando con dos partidos por día. Fue complicado y más con el calor y la humedad que había allá, se hizo muy pesado, pero no quedaba otra que jugar”, detalló el experimentado jugador.
A pesar de la derrota final, el rendimiento colectivo fue destacado. Biondi señaló la propuesta ofensiva del equipo y el nivel competitivo: “Nos durmió entrada nomás y después contra México fue raro, terminamos 11 a 0”. Estas palabras reflejan el vaivén de emociones y resultados que vivió el equipo en Colombia, pero con una constante: el softbol argentino sigue firme entre los mejores.
Preparación local y desafíos venideros
Con la mente puesta en lo que viene, Biondi también habló de la transición hacia competencias que se disputarán en territorio argentino. “Estamos entrenando. Ya venía de varias semanas sin entrenar por un tema de una lesión”, admitió con honestidad, marcando la exigencia física de un calendario sin pausas.
El torneo nacional que se realizará en Paraná se perfila como un punto clave para el desarrollo de la disciplina y la proyección de nuevos talentos. “Se va a jugar en todos los diamantes de la ciudad, también el de Oro verde y en Don Bosque, en el estadio”, detalló Biondi, destacando la importancia de contar con espacios equipados para albergar equipos de distintos niveles.
Por su parte, Camilo Mazzini, joven destacado y “estrella del equipo”, valoró la convivencia y el crecimiento personal dentro del deporte: “Para mí lo más lindo que tiene el softbol son los partidos y las amistades”, expresó con pasión. Mazzini, quien juega en la división preinfantil, viene afianzándose en posiciones claves como la de catcher, y sueña con seguir creciendo: “Jugar un mundial, salir campeón y jugar en Estados Unidos”, afirmó con determinación.
Proyección y apoyo al softbol local
Más allá de los resultados y el calendario exigente, ambos entrevistados coincidieron en la importancia del aspecto mental para competir al máximo nivel. “Lo más difícil, creo yo, que es la cabeza ahora en este momento… la cabeza es lo que es lo más importante. Lejos”, reflexionó Biondi, subrayando un aspecto muchas veces subestimado en el deporte.