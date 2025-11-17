"Se ve una evolución": Úbeda valoró el presente de Boca tras un nuevo triunfo

El Boca de Claudio Úbeda venció 2 a 0 a Tigre y se aseguró el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura. Al Xeneize le costó abrir el partido, pero luego aprovechó su gran estado anímico para liquidarlo y continuar con la racha positiva. El DT Valoró la seriedad que tuvo el equipo en los últimos encuentros, destacó la unión del plantel y se refirió a la comparación que estableció Leandro Paredes entre él y Lionel Scaloni.

🗣️ Claudio Úbeda fue consultado por las declaraciones de Leandro Paredes, quién lo comparó con Lionel Scaloni pic.twitter.com/t3NOqQc3Jh — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 17, 2025

Más allá de que fue superior con la pelota en los pies, a Boca le costó generar situaciones de peligro en el arco defendido por Felipe Zenobio. Recién a los 73 minutos pudo abrir el marcador gracias a un gran gesto técnico de Ayrton Costa. “El equipo va teniendo madurez, va sabiendo cómo lleva los partidos, cómo protegernos para no quedar expuestos, Tigre juega a los dos 9 para dejarnos mal parados y lo solucionamos bien”.

Luego, destacó la unión del plantel y lo importante que ha sido Leandro Paredes en este sentido: “Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda, se juntan los miércoles después del doble turno a la casa de Lea a comer asado y eso hace bien, estamos contentos”.

🗣️ Claudio Úbeda: “Está bien ilusionarse cuando el equipo da muestras de crecimiento, de evolución y gana y queda primero, clasificó a Copa, es una evolución. La ilusión del hincha es valida, es hermosa y de la manera que acompaña obviamente que a nosotros nos ayuda mucho”. pic.twitter.com/yP35B2mbIL — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 17, 2025

Y añadió: “Es un equipo que está aprendiendo a ser serio. Sabemos cuándo podemos jugar, atacar, tomar riesgos y cuándo debemos ser precavidos y defendernos, la premisa es eso: ser inteligentes en cada etapa del partido, de saber cómo jugarlas y para mí es un crecimiento de ese lugar. Se ve una evolución”.

Paredes comparó a Úbeda con Scaloni

El pasado miércoles, jornada en la que los jugadores de Boca atendieron a la prensa, el propio Paredes comparó la situación de Úbeda con la de Lionel Scaloni. Ambos formaron parte de cuerpos técnicos anteriores y, por distintas cuestiones, debieron hacerse cargo del primer equipo; lo hicieron desde un lado más humano y consiguieron resultados.

Obviamente los del Sifón no se comparan a los logros del oriundo de Pujato, pero el capitán xeneize detecta similitudes: “Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel, y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección”.

Úbeda valoró las palabras de su portavoz dentro del campo de juego: “Obviamente que es un privilegio para mí que hable de esa manera”. Luego, destacó las virtudes del nacido en San Justo como líder: “No hace otra cosa que inyectar optimismo, personalidad, ganas de ganar permanentemente, ser competitivo, no dejar un entrenamiento sin hacer lo que tiene que hacer y es valorable”.

La Bombonera, un plus para los playoffs

Al quedar primero en su grupo, Boca se aseguró disputar todos los partidos de los playoffs en La Bombonera, una gran ventaja teniendo en cuenta que allí perdió tan solo dos partidos en el año.

Así lo analiza su entrenador: “Es súper importante jugar de local estos partidos, no hace falta decirlo. Mirar el estadio cada vez que jugamos de local y la importancia que tiene el público para todos nosotros, nos pone contentos definir gran parte de los partidos si avanzamos de local y da un plus”.

“Ganar 4 partidos seguidos no es producto de la casualidad, sino una mejora continua que tiene el equipo, los resultados dan confianza y que los chicos puedan expresar su máxima capacidad dentro de la cancha, mientras los resultados sean buenos se potencia el equipo en general”, agregó sobre la racha que comenzó aquella tarde ante Barracas, cuando Boca estaba fuera de los clasificados en su zona y quinto en la tabla anual.

Cavani volvió y anotó, y Boca espera rival

Otra gran noticia para Boca fue haber recuperado a Edinson Cavani, quien volvió a sumar minutos luego de siete partidos y anotó de penal el tanto que liquidó el encuentro. “Edi viene acelerando las últimas dos semanas su puesta a punto, cuando lo tengamos que hacer quizás no sea un tiempo prolongado, pero sí los beneficios que te da un jugador de su jerarquía”, explicó Úbeda.

Y añadió: “Nos quedan todavía Battaglia y Velasco que están en etapas de recuperación y cada vez están mejor y en corto plazo los vamos a tener, mientras más herramientas tengamos para potenciar el plantel, mejor y tendré el problema de decidir quién tiene que jugar”.