Se modificó la grilla de largada del GP de Monza: Franco Colapinto largará 17º

Franco Colapinto subirá un puesto en Monza para la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino, que había clasificado en la 18ª posición, se beneficiará por una sanción aplicada a Isack Hadjar, quien deberá largar desde el pit lane tras un cambio en la unidad de potencia de su auto.

La mejora en la posición de partida representa una oportunidad valiosa para el joven de Pilar, que busca escalar en el clasificador en un trazado que conoce bien y donde su equipo, Alpine, espera dar pelea en la zona media. Colapinto partirá desde el 17º lugar, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly (18°), con quien mantuvo una batalla cerrada durante toda la clasificación.

Hadjar, piloto de Racing Bulls, había terminado la qualy en el puesto 16. Sin embargo, su escudería decidió cambiar el motor de su monoplaza, lo que automáticamente lo obliga a partir desde boxes, según lo estipulado en el reglamento técnico de la F1. La noticia fue confirmada oficialmente por la FIA horas después de la clasificación.

Cambios en la parrilla antes del GP de Italia

Además de Hadjar, otro piloto penalizado es Lewis Hamilton, quien arrastra una sanción de cinco lugares por una maniobra peligrosa cometida en el GP de Países Bajos. El siete veces campeón mundial, que ahora corre para Ferrari, partirá desde la 10ª posición en Monza, circuito que ha sido escenario de múltiples gestas en su carrera.

El argentino, por su parte, vivirá su tercera experiencia oficial en un fin de semana de Gran Premio, consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo sudamericano. En las prácticas libres, mostró ritmo competitivo y logró adaptarse con rapidez al legendario trazado italiano, apodado “el Templo de la Velocidad”.

Franco Colapinto subirá un puesto en Monza y partirá desde una posición más favorable para intentar acercarse a la zona de puntos. La carrera se disputará este domingo a las 10:00 (hora argentina), y será una prueba clave para su evolución dentro del equipo Alpine.

Expectativas altas y chances reales de avanzar

La grilla definitiva queda conformada con Max Verstappen (Red Bull) largando desde la pole, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), y Charles Leclerc (Ferrari) en cuarta posición. El top ten lo completan Russell, Antonelli, Bortoleto, Alonso, Tsunoda y Hamilton. (Con información de Olé)